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Японці в топі: які нові авто купували українці у лютому

26 Березня 2022, 14:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Toyota
Джерело: Depositphotos

У лютому на території України було зареєстровано 5,3 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з останнім місяцем зими 2021 року цей показник знизився на 16%.

Найпопулярнішими авто із салону були японські Toyota – 706 реєстрацій. Друге місце за французькими Renault – 641 нових авто. Трійку лідерів замикають японці – нові авто Mitsubishi купили у лютому 375 разів. Четверте місце за чеськими Skoda – 359 авто, а п’яте за південнокорейським автопромом – Hyundai з показником 343 легковиків.

Найпопулярнішим автомобілем в Україні за останній місяць зими виявився Renault Duster – на ньому зупинили свій вибір 362 українці.

Відомо, що з початку 2022 року наші водії придбали 10,6 тис. нових автомобілів – це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що на період воєнного часу на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну деякі закони для автомобілістів суттєво змінили. Так, водії з правами категорії B можуть керувати вантажівками. Йдеться про транспорт категорій C та C1 – дозвіл на керування вантажним транспортом масою від 3,5 т і вище.

Водії також можуть отримати адміністративні послуги у сервісних центрах МВС – вони відновили свою роботу, хоч і список послуг обмежений.

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Джерело
Укравтопром
Теги
Автомобілісти
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