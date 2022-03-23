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Водіям легкових авто дозволили керувати вантажівками під час війни

23 Березня 2022, 13:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Грузовик
Джерело: Depositphotos

Водії з посвідченням категорії B можуть керувати вантажівками на період воєнного часу. Так, на це вплинули зміни Кабінету міністрів України у постанові №184 від 3 березня 2022 року.

Українці з категорією B можуть керувати транспортом класу C і C1. C1 – це дозвіл на керування транспортним засобом з повною масою від 3,5 до 7,5 т. Категорія С – керування вантажівками з масою понад 7,5 т.

Зміни діють у період воєнного часу.

Нагадаємо, що в Україні відновили свою роботу сервісні центри МВС. І хоча список доступних послуг обмежений, водії можуть: замінити посвідчення водія у разі залучення до оборони, скласти іспит на отримання категорії C та CE, зареєструвати новий транспорт та отримати дублікат документів на автомобіль.

Також на території нашої країни знову ввели в обіг паливо стандартів Євро3 та Євро4, від якого наш уряд раніше вже відмовився. Відомо, що ці зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану.

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Теги
Війна в Україні , Воєнний стан , Водійські права , Посвідчення водія
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