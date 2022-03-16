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Заміна прав і реєстрація авто: сервісні центри МВС відновили частину послуг

16 Березня 2022, 16:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

У сервісних центрах МВС відновили деякі державні послуги. Так, крім заміни посвідчення водія, тепер можна скласти іспит, зареєструвати транспорт і отримати документи на авто.

З 16 березня у сервісних центрах МВС можна:

  • замінити посвідчення водія тим особам, які мають право виїжджати за кордон і залучаються до оборони;
  • скласти іспит на отримання категорії С та РЄ – насамперед це стосується громадян, які мобілізувалися до ЗСУ, залучаються до ТрО;
  • зареєструвати новий транспорт;
  • отримати дублікат документів про реєстрацію авто.

Щоправда, отримати довідку про судимість досі немає можливості.

У СЦ МВС зазначили, що попередній запис зараз недоступний – щоб отримати послуги, необхідно отримати талон у приміщенні закладу.

Нагадаємо, що останні тижні сервісні центри працювали над відновленням роботи. Все це відбувається на тлі щоденних кібератак на держсайти та адмінцентри. Більшість центрів працює з 9.00 до 18.00, і час може змінюватися залежно від місцевої комендантської години. У МВС вже склали графік роботи та адреси сервісних центрів.

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Джерело
МВС
Теги
Автомобілісти , Водійські права , МВС
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