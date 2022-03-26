В феврале на территории Украины было зарегистрировано 5,3 тыс. новых легковых авто. В сравнении с последним месяцем зимы 2021 года, этот показатель снизился на 16%.

Самыми популярными авто из салона были японские Toyota — 706 регистраций. Второе место за французскими Renault — 641 новых авто. Тройку лидеров замыкают японцы — новые авто Mitsubishi купили в феврале 375 раз. Четвертое место за чешскими Skoda — 359 авто, а пятое за южнокорейским автопромом — Hyundai с показателем 343 легковушек.

Самым популярным автомобилем в Украине за последний месяц зимы оказался Renault Duster — на нем остановили свой выбор 362 украинца.

Известно, что с начала 2022 года наши водители приобрели 10,6 тыс. новых автомобилей — это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что на период военного времени на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, некоторые законы для автомобилистов существенно изменили. Так, теперь водители с правами категории B могут управлять грузовиками. Речь идет о транспорте категорий C и C1 — разрешение на управление грузовым транспортом массой от 3,5 т и выше.

Водители также могут получить административные услуги в сервисных центрах МВД — они возобновили свою работу, хоть и список услуг ограниченный.