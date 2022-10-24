Несмотря на войну, спрос на электромобили в Украине растет. В каждом следующем месяце наши соотечественники покупают больше таких машин, чем в предыдущем. Подавляющее большинство приобретенных электрокаров – б/у. Потому что приобрести новенькое авто из салона не всем по карману.

Какой именно электромобиль купить, зависит от того, что ищет покупатель. Часто украинцы выбирают бюджетные модели. У кого денег больше – покупает авто с большим запасом хода. Это количество километров, которые машина может проехать на одном заряде батареи. Важен еще один показатель хорошей электрички – скорость зарядки батареи.

Руководитель группы экологических компаний MOECO Евгений Дутко объясняет, что выбор электрокара зависит от задачи, которую перед ним ставите. Если это авто для решения ежедневных бытовых нужд, то подойдет любой бюджетный электромобиль с емкостью батареи до 30 кВт/ч и запасом хода 150-200 км на одном заряде. Для коммерческих целей или же для дальних путешествий обычно берут авто с большей емкостью батареи.

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Электрокар – это не только забота об окружающей среде, но и экономия семейного бюджета. Ухода эта машина требует меньшего, чем обычные топливные авто.

– Обслуживание электрокара значительно проще и менее затратно по сравнению с привычными машинами. Необходимо проводить плановою диагностику электрической и электронной систем, а также заменять масло в редукторе. Остальное обслуживание – ремонт ходовой при необходимости. Затраты на плановые мероприятия по обслуживанию втрое меньше по сравнению с машиной с двигателем внутреннего сгорания, – говорит Дутко.

В период с 2020 по 2022 год модельный ряд электрокаров значительно расширился, добавляет эксперт. 80% мировых производителей автомобилей уже имеют в своем модельном ряду электрички. Некоторые, например Ford и Mercedes, имеют варианты с двигателями внутреннего сгорания, электрокара и гибрида почти на весь модельный ряд.

Самыми популярными в Украине остаются Nissan Leaf и Tesla. Постепенно популярность набирают электрокары Volkswagen и китайские аналоги.

– Самые надежные зеленые автомобили, если учитывать электрокары с исследованным циклом эксплуатации 300 тысяч километров, это – Nissan Leaf и Volkswagen Golf. Бюджетный сегмент элекричек – $10-15 тыс. Электрокары с запасом хода на одном заряде 300+ км – от $30 тыс. Больше всего на рынке машин с запасом хода – 150-200 км. Но с каждым годом этот показатель увеличивается, поскольку производители выпускают авто с большей емкостью батареи, – говорит Евгений Дутко.

Покупая подержанный электрокар, следует обращать внимание на пробег. Чем он больше, тем сильнее изношен двигатель. То есть, чем новее авто – тем лучше. Но самое главное при покупке б/у электрички – это состояние батареи. Если емкость ее мала, то на одном заряде вы далеко не уедете, даже в черте города. Батарея – это самый важный элемент в электромобиле. Стоимость новой — от $5 тыс. Подержанную можно купить, начиная от $1,5 тыс.

Лучший способ оценить тяговую батарею зеленого автомобиля – это воспользоваться специальной компьютерной программой.

– Самым распространенным способом определения состояния высоковольтной батареи является замер остаточного процента полезной емкости батареи, так называемый State of health. Однако не на всех моделях электричек доступен именно такой способ вычисления. Также важен замер вольтажа каждой из ячеек батареи и циклов заряда/разряда, чтобы не приобрести автомобиль с изношенной или поврежденной батареей. В любом случае исследование состояния батареи должен проводить опытный специалист, – объясняет Дутко.

Эксперт советует обращаться за советами по электрокарам в организации, работающие на рынке хотя бы 2-3 года и имеющие опыт продаж, эксплуатации и ремонта такого типа авто.

В настоящее время в Украине развивают сеть электрозаправок. Заряжать электрички недорого. Разница между стоимостью топлива и ценой электроэнергии пока огромна. Преимущества электрокаров над топливными автомобилями очевидны. Особенно, если у вас есть где заряжать такое авто и подавляющее большинство ваших поездок – от 50 до 100 км.