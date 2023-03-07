За 2023 рік українці зареєстрували майже 25 тис. вживаних авто. Тільки в лютому завезли понад 13,5 тис. авто, але навіть це на 54% менше, ніж у лютому 2022 року.

Експерти з Укравтопрому з’ясували, які найпопулярніші моделі завозили в Україну в лютому 2023 року.

Так, лідером серед вживаних євроблях виявився французький Renault Megane – 1 049 реєстрацій. Дешевизна, надійність і невибагливість у ремонті підкупила багатьох наших водіїв.

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Друге місце за улюбленцями українців – компактними Volkswagen Golf. Загалом було 925 реєстрацій транспорту, привезеного з інших країн.

Трійку лідерів замикають чеські Skoda Octavia – 710 авто.

Примітно, що універсальний Volkswagen Passat посів лише четверте місце з показником у 657 авто. П’яте місце за автопромом зі США – 360 старих Ford Focus додалося на українських номерах.

Середній вік усіх ввезених уживаних авто в лютому становив 11 років. Найстарішим транспортом виявився Audi A4 1995 року випуску.

Нагадаємо, що в майбутньому реєстрація вживаних авто може спроститися. Нардепи зареєстрували законопроєкт, за яким компаніям не потрібно буде реєструвати старий автомобіль на себе, якщо транспорт планують перепродавати. У теорії, це допоможе позбутися тіньових схем, а також спростити купівлю транспорту.