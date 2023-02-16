В Україну активно завозять та купують на внутрішньому ринку автомобілі у практично ідеальному стані – йдеться про транспорт віком до 3 років. Таких авто зареєстрували 2,7 тис. українців, що на 68% більше, ніж у січні 2022 року.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, які майже нові авто наші водії купують найчастіше.

Більшість транспорту продають та купують на внутрішньому ринку – 66,6%, а лідером із продажу є Київ разом із Київською областю – 734 та 338 авто відповідно.

Зараз дивляться

Найпопулярнішим авто у віці до 3 років виявився японський Toyota Rav4 – 92 авто. Гібридна установка та доступність відіграє ключову роль у виборі для багатьох. Примітно, що друге місце за повноцінним електрокаром – Volkswagen ID.4 з 88 авто.

Трійку лідерів замикає люксовий Toyota Land Cruiser Prado з невеликим відставанням та показником у 82 авто.

Четверте місце за багатьма коханими Toyota Camry – 68 авто, а п’яте за універсальний і доступний Kia Sportage – всього 50 реєстрацій.

Втім, щоб користуватись дорогами в Україні, потрібно не лише купити авто, а й знати правила дорожнього руху. Підтвердженням цього є посвідчення. У МВС нагадали про покарання за підробку прав – обійти закон не вдасться, як і залишитись безкарним. Куплені права наражають на небезпеку й оточення.