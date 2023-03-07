Какие евробляхи завозили украинцы в феврале 2023: самые популярные авто

За 2023 год украинцы зарегистрировали почти 25 тыс. подержанных авто. Только в феврале завезли более 13,5 тыс. авто, но даже это на 54% меньше, чем в феврале 2022 года.

Эксперты из Укравтопрома выяснили, какие самые популярные модели завозили в Украину в феврале 2023.

Так, лидером среди подержанных евроблях оказался французский Renault Megane — 1 049 регистраций. Дешевизна, надежность и неприхотливость в ремонте подкупила многих наших водителей.

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Второе место за любимцев украинцев — компактными Volkswagen Golf. Всего было 925 регистраций транспорта, привезенного из других стран.

Тройку лидеров замыкают чешские Skoda Octavia — 710 авто.

Примечательно, что универсальный Volkswagen Passat занял только четвертое место с показателем в 657 авто. Пятое место за автопромом из США — 360 подержанных Ford Focus прибавилось на украинских номерах.

Средних возраст всех ввезенных подержанных авто в феврале составил 11 лет. Самым старым транспортом оказался Audi A4 1995 года выпуска.

Напомним, что в будущем регистрация подержанных авто может упроститься. Нардепы зарегистрировали законопроект, по которому компаниям не нужно будет регистрировать подержанный автомобиль на себя, если транспорт планируется перепродаваться. В теории, это поможет избавиться от теневых схем, а также упростить покупку транспорта.