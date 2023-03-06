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В Украине могут отменить регистрацию подержанных авто для перепродажи

6 марта 2023, 16:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В Украине могут сделать рынок подержанных авто более прозрачным. Для этого нардепы зарегистрировали в Раде законопроект №9083.

Одним из инициаторов такого документа стал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который поделился своими мыслями на этот счет.

Законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто, заявил чиновник.

Если идею примут, то торгующим организациям не нужно будет регистрировать подержанный транспорт на себя. Это касается случаев, если автомобили покупаются с целью дальнейшей перепродажи. 

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Это решение выведет рынок из тени, а также ликвидирует схемы, через которые бюджет недополучает налоги, добавил Гетманцев.

Это также будет плюсом и для украинцев – организациям не нужно будет заниматься оформлением и переоформлением транспорта.

Напомним, что Рада провалила законопроекты о растаможке авто в Дія. Ранее Минцифры подготовили изменения в законодательную базу, чтобы популярная услуга появилась онлайн. Для этого в министерстве инициировали изменения в формуле подсчета стоимости растаможки, и даже создали калькулятор для подсчета.

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