У КМДА розповіли, які мости у Києві працюють сьогодні. Так, станом на 20 березня, відкритими для водіїв мостами є Північний та Дарницький.

Так, для всіх, кому потрібно перетнути Дніпро у межах столиці України, можна скористатися цими переправами.

Також у місцевій адміністрації попросили не забувати про пріоритети спецтранспорту.

– Просимо водіїв – пропускати без черги машини “швидкої” та транспорт із гуманітарним вантажем, – заявили у КМДА.

Нагадаємо, що в Україну почали завозити паливо стандартів Євро3 та Євро4. Це застарілі стандарти пального, від яких наша країна відмовилася у 2016 та 2018 роках відповідно. Так, ще у 2016 році Україна перейшла на Євро5 – таке паливо має зменшену кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Також на території нашої країни поновили свою роботу сервісні центри МВС. Водії можуть замінити посвідчення водія, скласти іспит на отримання категорій С та CE, зареєструвати авто та отримати дублікат документів. Щоправда, потрібно стежити за графіком робіт сервісних центрів, а також не забувати про обмеження онлайн-запису.