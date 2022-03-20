В КГГА рассказали, какие мосты в Киеве работают сегодня. Так, по состоянию на 20 марта, открытыми для водителей мостами явлются Северный и Дарницкий.

Так, для всех, кому нужно пересечь Днепр в пределах столицы Украины, можно воспользоваться этими переправами.

Также в местной администрации попросили не забывать о приоритетах спецтранспорта.

— Просим водителей – пропускать без очереди машины “скорой” и транспорт с гуманитарным грузом, — заявили в КГГА.

Напомним, что в Украину начали завозить топливо стандартов Евро3 и Евро4. Это устаревшие стандарты горючего, от которых наша страна отказалась в 2016 и 2018 годах соответственно. Так, еще в 2016 году Украина перешла на Евро5 — такое топливо имеет уменьшенное количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Также на территории нашей страны возобновили свою работу сервисные центры МВД. Водители могут заменить водительское удостоверение, сдать экзамен на получение категорий С и CE, зарегистрировать авто и получить дубликат документов. Правда, нужно следить за графиком работ сервисных центров, а также не забывать об ограничениях онлайн-записи.