В Україні дозволили продаж палива стандартів Євро3 та Євро4. Так, раніше використання цього пального заборонили на території нашої країни у 2016 та 2018 роках відповідно.

Кабінет Міністрів прийняв відповідну постанову Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива.

Так, зміни у законодавстві дозволяють ввести в обіг паливо стандартів Євро3 та Євро4, а також спростить митну процедуру щодо ввезення нафтопродуктів на територію нашої країни.

Міністерство енергетики України додало, що ці зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що українські водії перейшли на екологічний стандарт Євро5 ще з 1 січня 2016 року.

Основний показник стандартів палива – рівень викиду в атмосферу шкідливих речовин – вуглекислий газ, оксиди азоту та вуглеводні. Так, Євро5 більш екологічний ніж Євро4 та Євро3.

Нагадаємо, що в Україні поновили свою роботу сервісні центри МВС. Так, тепер водії можуть замінити права, скласти іспит на отримання категорій С та СЕ, зареєструвати новий транспорт та отримати дублікат документів для транспорту.

Щоправда, попередній запис зараз недоступний у сервісних центрах, щоб отримати послуги, необхідно отримати талон у приміщенні закладу.