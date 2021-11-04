Необхідність перевзути зимову гуму кожен рік перетворюється на епопею для українських водіїв. Минулого року взагалі був справжній ажіотаж. Черги на шиномонтажі стояли з кількох десятків автівок на кожну станцію. Перевзувалися від відкриття і до самої темряви.

Цього року листопад більш-менш теплий, тож перевзуваються потроху — то й хаосу немає. Хтось уже перевзувся – майже місяць тому. А хтось – ще й не думає, бо чекає перших холодів. Загалом Україна навіть тут йде до Європи – і зими в нас у країні рік у рік стають все теплішими. А це приховує сюрпризи.

– Річ у тім, що наші люди ще й досі вважають, що літня шина взимку — це не так вже й погано. Головне – їздити обережно, і трошки повільніше, ніж вони це робили влітку. Однак це не так, – зауважує популярний автоблогер та журналіст Рауль Чилачава.

Багато людей вважають, що температура біля нуля – це нормально, і літня шина ще може “відпрацьовувати”.

– Насправді це так, але коли ми говоримо про сухий асфальт. А мова про кригу або легкий сніжок – на цьому вся ця історія закінчується, і далі починається історія пошуку рихтування, запчастин та де пофарбувати автомобіль, – розповідає Чилачава.

Костянтин Андріюк, автоактивіст, який полює на порушників ПДР, зазначає – є особливості навіть у межах теплого періоду. Дійсно, у жовтні в Україні траплялися дні, коли за +10 градусів у середині дня – вночі був мінус. І це вносить корективи в безпеку руху.

– Скажімо, вам потрібно виїздити рано-вранці. Вдень температура повітря підіймається до +10, а вночі опускається до -5. Якщо людині терміново потрібно виїхати о 5-6 годині ранку, вона сідає в автівку на літній гумі, а та – дубова. Це може призвести до непередбачуваних наслідків, – попереджає Костянтин.

Крім того, якою б теплою не була зима, кожного сезону в Україні є свої 2-3 сніжні та холодні тижні. Наприклад, у лютому минулого року температура сягала –20 градусів, а снігу випало кілька метрів.

Тож вибір гуми хоча і некваплива річ – та неминуча. Та от запитання: як же її правильно обрати? Відгуки на сайтах інтернет-магазинів пишуть, зазвичай, маркетологи. Так, часто трапляються і справжні користувачі, однак вірити таким відгукам можна, якщо вони супроводжуються якимись дійсно довгими оповідями про використання шин або ж фото.

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Спираючись на власний досвід та слова експертів, я зібрав кілька важливих порад, як обрати зимову гуму, та ділюся ними із вами.

Європейський навіть не преміальний бренд — значно кращий за російський або білоруський аналог. По-перше, рівень технологій – зовсім інший. А по-друге, ані у РФ, ані в Білорусі немає відповідного рівня контролю якості, тим паче – євростандарту. Бюджетні європейські бренди – це ті ж самі преміальні бренди, які передають дочірнім підприємствам технології 5-8-річної давнини. Така гума є оптимальним бюджетним варіантом. Гума українського виробництва технологічно поступається європейській. Втім, за умови спокійної їзди, особливо містом, може цілком задовольнити всі вимоги водія, якщо автовласник нечутливий до таких дратівливих моментів, як шум, який в української гуми, за суб’єктивними відчуттями, вищий, аніж у європейських або азійських аналогів. Будь-яка нова гума, навіть бюджетна – набагато краща за вживану гуму, яку пропонують “з Європи” і “лише трохи проїжджену”. По-перше, невідомо, чи вона дійсно з Європи. А по-друге, можливо, пробіг її і можна побачити за протектором, втім, ніхто не знає, як на ній їздили.

– Якщо ви обираєте між вживаною та новою не преміальною шиною, то краще брати нову не преміальну. Найімовірніше, у багатьох випадках ви отримуєте гарантію. Далі – ви будете розуміти, що це абсолютно нова суміш і абсолютно новий протектор. І там немає якихось прихованих дефектів, – зазначає автобогер Рауль Чилачава.

Арктика чи Європейка? Про шиповану гуму ніхто й не каже – в Україні кожен рік меншає снігу, тож шипована гума стає забаганкою жителів далекого передмістя або любителів офроуду. Зазвичай вибір простіший – арктична гума чи європейська? Різницю видно неозброєним оком, якщо поставити два колеса поряд.

Такий вигляд має типова Європа. Для неї характерні широкі проміжки між частинами протектора, а головне – округле “плече” на краю протектора. Це ефективніше відводить воду та очищує пляму контакту шини з дорогою. Округлі боки також економлять пальне. Втім, на льоду на такій гумі можуть бути проблеми.

А це – типова Арктика. Частини протектора стоять щільніше, малюнок більш тісний, а сам край протектора з обох боків шини – з чітким “плечем” під кутом. Це збільшує площу зчеплення та витрати пального, але така гума краще гребе сніг і чіпляється за лід.

Тож якщо зима буде більш дощовою – Європа виграє. Якщо ж буде більше снігу та льоду – найефективніше себе покаже гума арктична.

Не варто боятися тогорічної гуми. Якщо вам пропонують зі знижкою купити гуму 2020 року, або навіть 2019-го, але нову – не бійтеся. Гуму можна продавати протягом 4-5 років після виробництва – головне, щоб вона не була посаджена на авто і не отримувала навантажень. “ Життя” гуми за умови обережної експлуатації не може перевищувати 4-5 років. Надалі в гумі з’являються мікротріщини, які можуть вже наступного сезону призвести до розриву колеса прямо на ходу.

Міфи

Щодо зимової гуми існує багато міфів. Наприклад, що боковина має бути щільною та твердою. Насправді ж усе навпаки – вона має бути м’якою, щоб амортизувати удар у ходову. Так звані “гулі” на гумі утворюються якраз через занадто твердий матеріал, який не амортизує удар.

Крім того, гума взагалі має бути м’якою. Це не літо, тож її функція – “чіплятися” за лід і сухий морозний асфальт, а не навпаки. Ламелі (канавки у протекторі) повинні бути такими пружними, щоб відкриватися пальцем.

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А от зберігати гуму можна як завгодно – вертикальною стопкою, на боці, у підвішеному стані. Різниці немає. У будь-якому разі навантаження на неї будуть у десятки разів меншими, аніж вона отримує, коли її накачують до двох атмосфер і вона при цьому тримає тонну автомобіля і півтонни маси чотирьох пасажирів.

Продавці кажуть: тенденція, яка останніми роками прослідковується більш-менш помітно – зростання середнього чека. За словами менеджера одного з найбільших імпортерів шин Антона Мосійчука, якщо раніше українці здебільшого брали шини китайського або українського виробництва (які коштували 700-1100 грн залежно від радіуса колеса), то тепер починають із польських бюджетних (1200-1500 за штуку), і до кількох тисяч.

Приклад у нас перед очима. Олександр перевзуває свого американця. Chevrolet Malibu – рідкість на наших дорогах, офіційно в Україні його не продають. Моделі останніх років можна лише завезти. Там – 17-й радіус коліс, які можна купити як за 1 500 грн, так і за 2 000. Та Олександр називає іншу суму.

– 20 400 грн віддав за всі колеса, – ошелешує він.

Я знизую плечима. Бо я свою португальську гуму, непогану, до речі, два сезони тому купив аж за 1 200 грн за колесо, або 4 800 грн за всі чотири. Іншими словами, він одне колесо купує за ціною моїх чотирьох.

Поряд перевзувають старенький Nissan з таким самим радіусом. Там чек трохи нижчий – близько 3 000 грн за одну шину, але теж нормально.

Мій друг і колега Ігор – з “бюджетників”. Ну, тобто тих, хто обирає дешевшу гуму, хоча все одно – європейську і нову.

– Я довго думав, вибирав авто, і знав, що воно тягнутиме супутні витрати, такі як пальне, страховка, паркування – і шини, – розказує він.

Втім, віддав небагато – 5 000 грн за чотири колеса. Однак вони у нього – 14-го радіусу. Який потроху відмирає навіть у середовищі бюджетних автівок.

Більше ж водії цього року скаржаться на шиномонтаж. Для радіуса бізнес-класу він може досягти 1 000 грн! Для менших – 600-800. Тільки радіуси бюджетних авто (13-14) лишилися майже на тому ж рівні – 500 грн за монтаж.

Втім, це столиця. У регіонах можна перевзутися дешевше – гривень на 150. Але факт лишається фактом – сам шиномонтаж здорожчав майже на чверть, у той час як шини – не більш ніж на 10%.

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Шиномонтаж – не біном Ньютона і не пересадка серця. Не треба їхати на спеціалізований сервіс, щоб його зробити. Інша справа – слід враховувати, наскільки швидко працює над шиномонтажем та або інша бригада, щоб зрозуміти, коли черга дійде до вашого авто. І розрахунок тут дуже простий. Якщо це не занадто специфічне авто (дуже великий радіус коліс, наприклад, понад 18), математика процесу така:

1 людина працює над авто = 40-45 хвилин шиномонтажу на одну машину;

2 людини працюють над авто = 25-30 хвилин монтажу;

3-4 людини працюють над авто = 10-15 хвилин монтажу.

Звісно ж, де більше людей беруться до однієї машини – там і ціна буде вищою.