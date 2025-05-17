На тест-драйві у нас побував кросовер BMW iX2 xDrive30, який є електрифікованою версією вже добре відомої моделі BMW X2.

Нумо дізнаватися, який на вигляд, якою технікою начинений і скільки коштує BMW iX2 в Україні.

Дизайн BMW iX2 xDrive30

Купеподібний кузов BMW iX2 – суміш футуристичних форм і динамічних прямих ліній, до яких вже потроху звикаєш за останніми моделями.

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Відчуваються характерні ноти електрифікації, які легко розпізнати за радіаторною решіткою та відсутністю елементів вихлопної системи позаду.

Проте електромобільне єство BMW iX2 вдало замасковане пакетом М Sport і фірмовим, блакитним, матовим кольором, тож має вигляд досить цікавий та загадковий.

Салон BMW iX2 xDrive30

Посередні матеріали, погана якість збірки, відсутність смаку – все це не про BMW iX2. Звісно, що тут все абсолютно навпаки, а як інакше – це ж BMW.

Матеріали салону якісні, підгонка матеріалів на рівні педантичності німців і загалом дуже приємний салон.

У нашій версії салон виконано з Алькантари в комбінації зі шкірою, або з екошкірою, яка мені здалася дуже схожою до справжньої.

Передні сидіння – в ківшеподібному, спортивному стилі, що знову повертає нас до історії про пакет М Sport, який зовні маскує електрокар.

В салоні історія така сама, адже численні логотипи у кольорах BMW-М, які інтегровані в різні елементи салону, теж створюють певний спортивний образ BMW iX2.

Сидіння володіють відмінною боковою підтримкою, є додаткова колінна підтримка та широкий діапазон регулювань.

Кермо у мінімалістичному стилі – все необхідне та немає нічого зайвого.

Панель приладів і мультимедійний екран поєднані в один цифровий кластер у вигляді вигнутого дисплея BMW Live Cocpit Professional.

Дуже непогано, з керуванням та меню розібратися дещо доведеться, проте це, радше, справа звички.

Картинка якісна, меню працює без підгальмовувань і все промальовано дуже привабливо та якісно.

Також є проєкційний дисплей з навігацією, бездротова зарядка для смартфона, аудіосистема Harman Kardon, підігріви сидінь та керма. Словом – усе, що необхідно для комфорту.

Під правою рукою у водія розміщені всі необхідні органи керування авто. Проте варто зазначити, що більшість функцій і керування ними винесені на екран мультимедійної системи, тож в інтер’єрі кнопок та важелів не надто багато.

Під центральною консоллю, яка розділяє простір водія та пасажира, є додаткова ніша у вигляді тунелю.

Простору попереду достатньо, посадка комфортна, регулювань достатньо.

Позаду ситуація з простором дещо інакша та, з огляду на купеподібну форму кузова, цілком очікувана і зрозуміла.

Місця позаду просто достатньо, без надлишку та надмірностей. Є все для комфорту, проте попереду все ж цікавіше, як на мене.

Багажник має об’єм 525 л, чого цілком достатньо, а за необхідності можна зняти поличку чи скласти задній ряд сидінь.

Техніка BMW iX2 xDrive30

Повнопривідний BMW iX2 xDrive30 оснащено двома електромоторами загальною потужністю 313 к. с. 230 кВт (в режимі максимальної потужності Boost). Роль ККП тут, що характерно для електромобілів, виконує редуктор.

До 100 км/год BMW iX2 xDrive30 здатен розігнатися за 5,6 сек. BMW iX2 дарує драйв і є дуже динамічним, про що свідчать самі лиш цифри, та насправді це відчувається ще більш вибухово. Водночас у BMW iX2 доволі зібрана підвіска, яка водночас є достатньо комфортною, проте не дає повністю розслабитися та тримає в тонусі на наших дорогах.

Батарея має ємність 64,8 кВт/год, що, за даними виробника, дозволяє проїхати 449 км. Це звісно в ідеальних умовах і за стандартами WLTP, тож я б не орієнтувався на цей показник. Все залежить від манери водіння, обраного режиму, погодних умов та умов поїздки.

Проте орієнтовно на 350 км за помірного водіння та плюсової температури розраховувати можна.

Якщо говорити про час зарядки, то BMW Wallbox потужністю 11 кВт зарядить батарею повністю за 6,5 год, а станція 22 кВт – за 3,7 год.

Якщо ідеться про потужну станцію з постійним струмом DC, то час зарядки з 10% до 80% може становити близько 30 хв. Словом, BMW iX2 може заряджати постійним струмом потужністю до 13 кВт.

Скільки коштує BMW iX2 xDrive30

Коли ми говоримо про преміальні авто, то з ціною все завжди складно, адже є стандартні пакети, додаткові опції та індивідуальне виконання, тож сьогодні обійдемося вартістю саме тестового авто.

Отже, тестовий BMW iX2 xDrive30 з додатковими опціями коштує 67 458 Євро.

Підсумок

BMW iX2 xDrive30 – наче й електромобіль, але в ньому почуваєшся, наче в звичайному автомобілі з ДВЗ. Можливо, у розробників і був такий задум, а може, це лише наслідок близької спорідненості з BMW X2 у поєднанні з пакетом М Sport. Зрештою, вдався доволі цікавий електрокар, як на мене. Проте чи вартий він уваги та своїх грошей, вирішувати, як завжди, вам.