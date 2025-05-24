У нас на тест-драйві побував Jeep Avenger – найменший кросовер з модельного ряду Jeep.

Нумо дізнаватися, що собою являє авто, скільки коштує та чи вдасться цьому малюку переконати нас, що він справжній Jeep.

Дизайн Jeep Avenger

Jeep Avenger виконаний у фірмовому дизайні Jeep та не випадає із загальної концепції бренду.

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Є характерна решітка радіатора, купа логотипів і навіть контур кузова з нефарбованого пластику, який наче натякає на причетність бренду до чогось більшого, аніж асфальт у місті.

До зовнішності питань жодних – це Jeep, тільки дуже компактний. Дизайн свіжий, сучасний і, відверто, дуже мені сподобався.

Екстер’єр мене переконав – це точно Jeep.

Салон Jeep Avenger

В інтер’єрі та на кузові Jeep Avenger ви знайдете безліч пасхалок у вигляді лого та тематичних піктограм, які пов’язують малюка з легендарною історією та амбіціями бренду Jeep.

Салон теж доволі свіжий, є цікаві та оригінальні рішення, як-от магнітна шторка для центрального боксу, яка за концепцією мені нагадала чохол до планшета.

А ще у нашій комплектації Summit є функція масажу для водія, а специфічний звук увімкненого покажчика повороту змушує посміхатися щоразу, коли ти його чуєш із динаміків аудіосистеми JBL.

Панель приладів виконано у вигляді цифрового кластера, мультимедійний екран видає хорошу картинку, а кнопкова панель дуже логічно впорядкована та легко читається.

Звісно, що мультимедіа підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а також є бездротова зарядка.

Мені сподобався мінімалістичний, сучасний ісвоєрідний стиль салону Jeep Avenger, проте якщо прибрати всі написи Jeep, лого та пасхалки американського бренду і трохи прижмурити очі, то ви легко впізнаєте інтер’єр Fiat 600.

Так, звісно певна різниця є, але дуже багато елементів однакові, схожі чи споріднені.

Все просто, обидва бренди належать корпорації Stellantis, тож це доволі поширена практика, коли така спорідненість породжує подібність.

Позаду тут все доволі просто, ще раз нагадаю, що це найменший Jeep, тож і місця позаду тут очікувано мало. Для дітей цілком достатньо, а ось для дорослих місця трохи скупувато.

Об’єм багажника становить 380 л та є електропривід кришки, тож загалом тут усе гаразд і, попри розміри кросовера, з валізами проблем не буде.

Щодо якості матеріалів в салоні, то вона помірна, тут не все бездоганно і є тверді пластики, грубувата шкіра та це все ж Jeep, тому цілком нормально.

Що стосується салону загалом, то тут Avenger вже не настільки переконливий і нагадав мені італійського шпигуна, який всіма можливими способами замаскувався під американця. Проте, якщо без жартів, то салон дійсно цікавий та сучасний.

Техніка Jeep Avenger

Тестовий Jeep Avenger був оснащений гібридною силовою установкою, яка побудована на основі турбобензинового двигуна 1,2 л. До нього додаємо інтегрований в роботизовану КПП eDCT електродвигун, стартер-генератор і 48-вольтовий акумулятор.

Бензиновий двигун має потужність і максимальний крутний момент 100 к. с./205 Нм, а електродвигун – 15,5 кВт/55 Нм.

На виході маємо Mild Hybrid, коли на старті та малих швидкостях спрацьовує електродвигун, а далі підключається ДВЗ.

У випадку з Jeep Avenger це не відбувається непомітно, тож ці перемикання відчуваються, але з часом просто припиняєш звертати на це увагу.

З економічністю у гібрида все доволі непогано, адже у міському ритмі у мене вдавалося досягати результату 5,5-6 л на 100 км.

Якщо говорити про підвіску, то попереду тут встановлена МакФерсон, а позаду – напівзалежна балка.

Відверто кажучи , Jeep Avenger не найкомфортніший в плані підвіски, проте він непогано тримає дорогу та долає нерівності.

І, підсумовуючи – у нас на тест-драйві був Jeep Avenger без повного приводу, тож тут про легендарну історію позашляховиків Jeep і приналежність до бренду ми мовчимо, хоча повнопривідна версія цієї моделі є.

Скільки коштує Jeep Avenger

Гібридна версія Jeep Avenger представлена у двох комплектаціях: Altitude за ціною 1 093 900 грн та Summit за 1 156 100 грн.

Також є й повністю електрична версія Jeep Avenger, яка представлена в одній комплектації Summit за ціною 1 316 400 грн.

Підсумки

Jeep Avenger – європейська адаптація Jeep та модель про яку, найімовірніше, в США мало, хто знає. Проте я впевнений, що європейська публіка його оцінить – тут зіграє роль і яскрава зовнішність, і сам бренд Jeep і сучасний салон.

Та все ж, чи переконав мене Jeep Avenger в тому, що він справжній Jeep. Так, переконав, але це європейський Jeep, що має американське коріння та пишається ним.

Чи вартий він уваги, вирішувати, як завжди, вам.