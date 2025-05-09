На тест-драйві у нас побував без перебільшення легендарний седан Toyota Camry у версії V80.

Попри засилля кросоверів різноманітних форматів на ринку все ж знаходиться місце седанам, особливо коли йдеться про такі фундаментальні моделі, як Camry.

Нумо дізнаватися, що собою являє та скільки коштує Toyota Camry 2025 в Україні.

Зараз дивляться

Дизайн Toyota Camry 2025

Нова Toyota Camry змінилася не так глобально, як Toyota Prado та загальний силует кузова V80 залишився впізнаваним і не надто відрізняється від попередника V70.

Проте зміни все ж є, і вони помітні навіть неозброєним оком – С-подібна передня та задня оптика, нова радіаторна решітка, нові бампери та дещо видозмінена задня стійка.

Склалося враження, що дизайнери намагалися дуже обережно оновити Toyota Camry, щоби нічого не зіпсувати та зберегти армію поціновувачів. Вдалося? Це покаже лише час.

Салон Toyota Camry 2025

В інтер’єрі зміни більш значущі та порівнювати V80 з попередником навіть не будемо, адже тут нового ну дуже багато.

Панель приладів – у нашій комплектації цифровий кластер діагоналлю 12,3 дюйма, який за графікою та анімацією вже добре знайомий нам з останніх моделей Toyota. Тут все просто, зі смаком та без нарікань.

Мультимедійний дисплей – у нашій версії це монітор 12,3 дюйма. Все працює без особливих нарікань, хоча саме меню виконане у притаманному для Toyota стилі й здається якимось надто простим. Хоча, звісно, це справа смаку.

Мультимедіа підтримує бездротові Apple CarPlay/Android Auto, є також функція бездротової зарядки.

Керування кліматичною системою залишили класичним, кнопковим, що доволі практично, зрозуміло та саме те, що потрібно, як на мене.

Посадка седанівська, високим водіям доведеться підлаштовуватися, проте діапазону налаштувань, як на мене, вистачає. Є підігріви та вентиляція сидінь, пам’ять положення та підігрів керма.

Позаду теж все як годиться – вдосталь простору та є все для комфорту пасажирів.

Наша версія Toyota Camry була оснащена спеціальним пультом у задньому підлокітнику, який дає змогу керувати кліматичною та аудіо системами, положенням спинки сидінь та сонцезахисною шторкою на задньому склі.

Щодо матеріалів та якості збірки Toyota Camry 2025, то все на середньому рівні. Все просто, інколи занадто просто, особливо коли йдеться про матеріали.

А хочете, щоб було краще, преміальніше, на щабель вище? Тоді вам до старшого брата Lexus ES.

Об’єм багажника Toyota Camry для комплектацій з аудіосистемою JBL та електрорегулюваннями заднього ряду сидінь становить 469 л.

Також у версії з електрорегулюванням відсутня можливість скласти спинку, тож доведеться задовольнятися лише люком для доступу в багажний відсік.

Техніка Toyota Camry 2025

В Україні Toyota Camry V80 пропонується у двох варіантах – з атмосферним двигуном об’ємом 2,5 л (204 к.с./240 Нм) та 8-АКПП, а також із гібридом на основі того ж 2,5 л двигуна, проте вже з електромеханічним варіатором е-CVT.

Загальна потужність гібридної установки становить 169 кВт/230 к.с.

У нас на тест-драйві побувала гібридна версія Toyota Camry НЕV. Це гібрид п’ятого покоління, який поєднує бензиновий двигун, електромотор зі збільшеною потужністю, літій-іонну батарею та електромеханічний варіатор е-CVT.

Все це прекрасно зкомпоновано та працює настільки злагоджено, що ви її практично не помічаєте.

Крутильний момент завжди у вас під ногою, що дарує миттєве прискорення та дух електрифікації. Також можливий рух й виключно на електротязі, щоправда це лише на орієнтовно 5 км. Також є три режими руху – Eco, Normal та Sport.

А загалом витрати палива у гібрида становили близько 5 л на 100 км у міському циклі та 5,5-6 л на трасі.

Щодо підвіски, то попереду тут встановлено незалежну пружинну зі стійками МакФерсон та багатоважільну незалежну позаду.

Toyota Camry дійсно дуже комфортна, навіть на 18-дюймових дисках. Так, на ній не варто влітати у кожну яму із заплющеними очима, проте вона ковтає дрібні та середні нерівності наших доріг. Є певні погрішності в шумоізоляції, що інколи характерно для Toyota, проте комфорт підвіски дещо компенсує цей момент.

Словом, гібридний комфорт – друге ім’я для Toyota Camry.

Скільки коштує Toyota Camry

Toyota Camry 2,5 HEV, e-CVT у базовій версії Elegance коштує від 1 654 380 грн.

Toyota Camry 2,5 HEV, e-CVT у версії Prestige коштує від 1 803 860 грн.

Toyota Camry 2,5 HEV, e-CVT у топовій версії Premium 1 993 740 грн.

Якщо йдеться виключно про бензинову версію з 8-АКПП, то тут є дві комплектації Comfort від 1 462 480 грн та Prestige 1 662 460.

Підсумки

Toyota Camry – залишився вірний традиційному дизайну зовні та наздогнав модельний ряд у технологічності салону, проте хоч він і вперто претендує на місце під сонцем серед бізнес-седанів та все ж питання до оздоблення салону є.

А ось до гібрида та комфорту підвіски питань жодних – все динамічно, збалансовано та приємно.

Ось такий він Toyota Camry, на мій погляд, а чи вартує він своїх грошей, вирішувати, як завжди, вам.