У нас на тест-драйві побував пікап Maxus T60, від бренду, який зараз є частиною китайського концерну SAIC.

Нумо дізнаватися, що собою являє китайський пікап за демократичну ціну та чи вартий він уваги українських автомобілістів.

Скільки коштує Maxus T60 в Україні

Сьогодні почнемо з кінця та одразу розглянемо вартість Maxus T60, а потім уже поговоримо про дизайн, салон та якість. Чому? Тому що пікапи, з огляду на реалії війни в Україні, популярна техніка, а їхня ціна – один із ключових параметрів під час закупівель.

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Отже, Maxus T60 доступний в Україні лише в одній версії – з дизельним двигуном 2,0 л/6-МКПП, повним приводом та у комплектації Comfort.

Ціна питання – 1 203 085 грн. А тепер детальніше, що можна отримати за таку, доволі демократичну, як на мене, ціну.

Дизайн Maxus T60

У зовнішньому вигляді Maxus T60 немає нічого видатного та надзвичайного, навпаки – тут все дуже утилітарно та просто. Прості галогенові фари, бампери та дзеркала з нефарбованого пластику, масивна решітка радіатора, ну, і хром решітки, куди ж без нього, щобдодати китайського шарму.

Словом, вигляд має він дуже простий, як комерційний транспорт, без зайвого пафосу та претензій на нагороди з дизайну. Та чи за дизайном судять пікапи? Думаю, що ні, тож не зупинятимемось тут.

Салон Maxus T60

Салон Maxus T60 у цій комплектації – наче флешбек з минулого, жодних натяків на еру цифрових технологій. Тут час зупинився: аналогові колодязі на панелі приладів, кермо без жодної кнопки та ретромагнітола без екрана. Ба більше, регулювання бічних дзеркал заднього виду ручне, і не за допомогою важелів, а безпосередньо через ручне повертання.

Звісно, що тут використані прості та жорсткі пластики, а якщо авто довго постоїть на сонці, вони дають певний запах.

І це не критика Maxus T60, це радше реальність, до якої потрібно бути готовим, адже це комерційний транспорт і досить недорогий, як на мене.

Додам, що магнітола хоч і в стилі ретро, та все ж підтримує Bluetooth та відтворює потокове аудіо. Є кондиціонер, один роз’єм USB для зарядки, що теж непогано.

Оскільки немає екрана, немає й камери заднього огляду, проте є парктроніки позаду. Словом, жити можна, хоча комфортом китайці й не побалували.

Позаду картина схожа – все дуже просто. З комфорту тут є дефлектори вентиляції, підлокітник та невеличкі ніші під сидінням.

Вантажний відсік Maxus T60

Вантажний відсік Maxus T60 обшитий пластиковим кожухом, що захистить його від пошкоджень і подальшої корозії, а також обладнаний такелажними гачками, які дозволять зафіксувати вантаж. Maxus Т60 має вантажопід’ємність 800 кг.

Габаритні розміри багажного відсіку: довжина 1800 мм, ширина 1510 мм, висота бортів 530 мм.

Не надто рекордні показники у порівнянні з конкурентами, проте цілком достатні, як на мене.

Техніка Maxus Т60

Maxus Т60 представлений в Україні з турбодизелем об’ємом 2,0 л (161 к.с./375 Нм) стандарту Євро-5, який працює в парі з 6-ступеневою МКПП.

Попереду у рамного пікапа встановлена пружинна, незалежна підвіска, а позаду – нерозрізний міст із ресорами.

Maxus Т60 оснащений системою повного приводу типу Part Time із пониженим рядом роздавальної коробки.

На бездоріжжі він їде впевнено, проте, звісно, блокування диференціалів тут би точно не завадили.

На дорозі з сухим, хорошим покриттям на Maxus Т60 можна рухатися виключно на задньому приводі, а поза асфальтом – підключати передній привід і понижений ряд 4L за необхідності.

Maxus Т60 не демонструє надмірної динаміки, тож не варто цього від нього очікувати. Це більше про спокійний та збалансований характер водіння в межах асфальту та надійне плече на бездоріжжі.

Якщо говорити про витрати палива, то в середньому у мене виходило досягати результату 9-9,5 л на 100 км.

Підсумки

З одного боку, маємо новий, рамний, дизельний, повнопривідний пікап Maxus Т60 за 1 203 085 грн, а з іншого – не надто сучасний вигляд, дешеві матеріали, ультрапросту комплектацію та китайське коріння. Чи вартий він уваги та своїх коштів? Вирішувати, як завжди, вам.