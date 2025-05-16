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Тест-драйв Maxus T60: перевіряємо бюджетний пікап

16 Травня 2025, 17:28
Олег Авєрін журналіст
Тест-драйв Maxus T60: перевіряємо бюджетний пікап

У нас на тест-драйві побував пікап Maxus T60, від бренду, який зараз є частиною китайського концерну SAIC.

Нумо дізнаватися, що собою являє китайський пікап за демократичну ціну та чи вартий він уваги українських автомобілістів.

Скільки коштує Maxus T60 в Україні

Сьогодні почнемо з кінця та одразу розглянемо вартість Maxus T60, а потім уже поговоримо про дизайн, салон та якість. Чому? Тому що пікапи, з огляду на реалії війни в Україні, популярна техніка, а їхня ціна – один із ключових параметрів під час закупівель.

Зараз дивляться

Отже, Maxus T60 доступний в Україні лише в одній версії – з дизельним двигуном 2,0 л/6-МКПП, повним приводом та у комплектації Comfort.

Ціна питання – 1 203 085 грн. А тепер детальніше, що можна отримати за таку, доволі демократичну, як на мене, ціну.

Дизайн Maxus T60

У зовнішньому вигляді Maxus T60 немає нічого видатного та надзвичайного, навпаки – тут все дуже утилітарно та просто. Прості галогенові фари, бампери та дзеркала з нефарбованого пластику, масивна решітка радіатора, ну, і хром решітки, куди ж без нього, щобдодати китайського шарму.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 1

Словом, вигляд має він дуже простий, як комерційний транспорт, без зайвого пафосу та претензій на нагороди з дизайну. Та чи за дизайном судять пікапи? Думаю, що ні, тож не зупинятимемось тут.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 2

Салон Maxus T60

Салон Maxus T60 у цій комплектації – наче флешбек з минулого, жодних натяків на еру цифрових технологій. Тут час зупинився: аналогові колодязі на панелі приладів, кермо без жодної кнопки та ретромагнітола без екрана. Ба більше, регулювання бічних дзеркал заднього виду ручне, і не за допомогою важелів, а безпосередньо через ручне повертання.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 3

Звісно, що тут використані прості та жорсткі пластики, а якщо авто довго постоїть на сонці, вони дають певний запах.

І це не критика Maxus T60, це радше реальність, до якої потрібно бути готовим, адже це комерційний транспорт і досить недорогий, як на мене.

Додам, що магнітола хоч і в стилі ретро, та все ж підтримує Bluetooth та відтворює потокове аудіо. Є кондиціонер, один роз’єм USB для зарядки, що теж непогано.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 4

Оскільки немає екрана, немає й камери заднього огляду, проте є парктроніки позаду. Словом, жити можна, хоча комфортом китайці й не побалували.

Позаду картина схожа – все дуже просто. З комфорту тут є дефлектори вентиляції, підлокітник та невеличкі ніші під сидінням.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 5

Вантажний відсік Maxus T60

Вантажний відсік Maxus T60 обшитий пластиковим кожухом, що захистить його від пошкоджень і подальшої корозії, а також обладнаний такелажними гачками, які дозволять зафіксувати вантаж. Maxus Т60 має вантажопід’ємність 800 кг.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 6

Габаритні розміри багажного відсіку: довжина 1800 мм, ширина 1510 мм, висота бортів 530 мм.

Не надто рекордні показники у порівнянні з конкурентами, проте цілком достатні, як на мене.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 7

Техніка Maxus Т60

Maxus Т60 представлений в Україні з турбодизелем об’ємом 2,0 л (161 к.с./375 Нм) стандарту Євро-5, який працює в парі з 6-ступеневою МКПП.

Попереду у рамного пікапа встановлена пружинна, незалежна підвіска, а позаду – нерозрізний міст із ресорами.

Maxus Т60 оснащений системою повного приводу типу Part Time із пониженим рядом роздавальної коробки.

Maxus T60: тест-драйв пікапа (фото) Фото 8

На бездоріжжі він їде впевнено, проте, звісно, блокування диференціалів тут би точно не завадили.

На дорозі з сухим, хорошим покриттям на Maxus Т60 можна рухатися виключно на задньому приводі, а поза асфальтом – підключати передній привід і понижений ряд 4L за необхідності.

Maxus Т60 не демонструє надмірної динаміки, тож не варто цього від нього очікувати. Це більше про спокійний та збалансований характер водіння в межах асфальту та надійне плече на бездоріжжі.

Якщо говорити про витрати палива, то в середньому у мене виходило досягати результату 9-9,5 л на 100 км.

Підсумки

З одного боку, маємо новий, рамний, дизельний, повнопривідний пікап Maxus Т60 за 1 203 085 грн, а з іншого – не надто сучасний вигляд, дешеві матеріали, ультрапросту комплектацію та китайське коріння. Чи вартий він уваги та своїх коштів? Вирішувати, як завжди, вам.

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