Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai запустить мережу літаючих таксі в 65 містах світу.

Цей проект запланований в рамках співпраці між інфраструктурною фірмою Urban-Air Port і Hyundai Motor Co.

Центри літаючих таксі заплановані в Великій Британії, США, Франції, Німеччини, Скандинавії, Австралії, Південній Кореї та Південно-Східній Азії.

Першу базу планують відчинити в місті Ковентрі (Англія). Вона розпочне працювати на початку 2022 року.

Наступні центри відкриються в центрі Лондона та в Лос-Анджелесі.

У найближчі п’ять років Urban-Air Port планує створити мережу з понад ніж 200 об’єктів електромобільності по всьому світу.

Транспорт буде модульним і призначеним для використання як у густонаселених міських районах, так і в більш віддалених місцях, де зарядка здійснюватиметься з використанням водневих паливних елементів.

На базі Ковентрі, яка називатиметься Air-One, курсуватимуть дрони Malloy Aeronautics і SkyFarer, щоб продемонструвати життєздатність перевезення вантажів.

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