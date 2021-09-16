Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai запустит сеть летающих такси в 65 городах мира.

Этот проект запланирован в рамках сотрудничества между инфраструктурной фирмой Urban-Air Port и Hyundai Motor Co.

Центры летающих такси запланированы в Великобритании, США, Франции, Германии, Скандинавии, Австралии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии.

Первую базу планируют открыть в городе Ковентри (Англия). Она начнет работать в начале 2022 года.

Следующие центры откроются в центре Лондона и в Лос-Анджелесе.

В ближайшие пять лет Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 объектов электромобильности по всему миру.

Транспорт будет модульным и предназначен для использования как в густонаселенных городских районах, так и в более удаленных местах, где зарядка будет осуществляться с использованием водородных топливных элементов.

На базе Ковентри, которая будет называться Air-One, будут курсировать дроны Malloy Aeronautics и SkyFarer, чтобы продемонстрировать жизнеспособность перевозки грузов.

Ранее мы писали, что новинка от Hyundai стала самым востребованным авто августа. Пикап Hyundai Santa Cruz пользуется огромной популярностью.

Результаты показали, что Santa Cruz находится в дилерском центре Hyundai в среднем всего восемь дней. Его средняя цена — около $34 тыс.