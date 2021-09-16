Новенький пікап Hyundai Santa Cruz став найбільш продаваним автомобілем у серпні. Згідно з новими даними iSeeCars, новинка користується величезною популярністю.

Амбіційний корейський пікап зрушив на друге місце спорткар Chevrolet Corvette, який протягом декількох місяців лідирував в рейтингу.

У статистиці враховувалися дані про продаж 900 тис. нових і вживаних автомобілів, проданих минулого місяця. Результати показали, що Santa Cruz знаходиться в дилерському центрі Hyundai в середньому всього вісім днів. Спортивний Chevrolet Corvette продається за 8,3 дня.

Середня ціна на пікап становить близько $34 тис.

Топ-10 найпопулярніших авто серпня:

Hyundai Santa Cruz Chevrolet Corvette Mercedes-Benz GLS Subaru Crosstrek Toyota RAV4 Toyota Sienna Subaru Forester Hyundai Tucson Hybrid Toyota 4Runner Lexus RX 450h

Варто врахувати, що результати не засновані на загальній кількості проданих автомобілів. Пандемія помітно вплинула на ланцюжки постачань компонентів для авто, і автомобілі в дилерських центрах більше не затримуються — купити новеньку модель у 2021 році не так і просто.

Результати також показали, що продаж нового автомобіля в середньому займає 26 днів.

Проблема з постачаннями компонентів торкнулися абсолютно всіх виробників авто. Компанія Toyota повідомила про збільшення термінів постачань новеньких Land Curiser 300 – тепер майбутньому власникам позашляховиків доведеться чекати до 4 років.