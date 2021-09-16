Новенький пікап Hyundai Santa Cruz став найбільш продаваним автомобілем у серпні. Згідно з новими даними iSeeCars, новинка користується величезною популярністю.
Амбіційний корейський пікап зрушив на друге місце спорткар Chevrolet Corvette, який протягом декількох місяців лідирував в рейтингу.
У статистиці враховувалися дані про продаж 900 тис. нових і вживаних автомобілів, проданих минулого місяця. Результати показали, що Santa Cruz знаходиться в дилерському центрі Hyundai в середньому всього вісім днів. Спортивний Chevrolet Corvette продається за 8,3 дня.
Середня ціна на пікап становить близько $34 тис.
Топ-10 найпопулярніших авто серпня:
- Hyundai Santa Cruz
- Chevrolet Corvette
- Mercedes-Benz GLS
- Subaru Crosstrek
- Toyota RAV4
- Toyota Sienna
- Subaru Forester
- Hyundai Tucson Hybrid
- Toyota 4Runner
- Lexus RX 450h
Варто врахувати, що результати не засновані на загальній кількості проданих автомобілів. Пандемія помітно вплинула на ланцюжки постачань компонентів для авто, і автомобілі в дилерських центрах більше не затримуються — купити новеньку модель у 2021 році не так і просто.
Результати також показали, що продаж нового автомобіля в середньому займає 26 днів.
Проблема з постачаннями компонентів торкнулися абсолютно всіх виробників авто. Компанія Toyota повідомила про збільшення термінів постачань новеньких Land Curiser 300 – тепер майбутньому власникам позашляховиків доведеться чекати до 4 років.