Корейський виробник авто Hyundai відмовився від виробництва автомобіля Accent з механічною коробкою передач. Зміни набудуть чинності під час виробництва модельного ряду 2022 року. Про це повідомляє CarsDirect.

Подібні зміни в комплектації негативно вплине на вартість модельного ряду. Новенький Accent 2022 подорожчає в середньому на $1 300. Базова комплектація Accent SE буде коштувати від $17 670.

Втім, седан все ще вважається доступним на ринку авто. Зараз автомобіль оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 120 кінських сил. Крім низької ціни, автомобіль може похвалитися економністю.

Нова модель 2022 року оснащуватиметься коробкою передач від Hyundai. Вона отримала назву Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT), і в принципі її роботи буде використаний ланцюговий варіатор.

Компанія також займається виробництвом і електрокарів. Безпека новенького Hyundai Ioniq 5 випробували по системі KNCAP, і результати здивували навіть експертів. Автомобіль отримав високу оцінку.

Ринок авто постійно змінюється — у продажу з’являються нові автомобілі з унікальними характеристиками. Наприклад, Skoda показала електричний кросовер Enyaq Coupe iV, який отримав новий дизайн, що впливає на дальність ходу. Новинка зможе проїхати без підзарядки до 535 км.

Реліз електрокара від Skoda відбудеться в кінці 2021 року. Інформація про ціни стане доступною під час прем’єри.