Чимало водіїв вважають, що автівку слід ретельно готувати лише до зими. Але й осінь приховує свої “пастки”. Як підготувати авто до осені, щоб не мати з машиною проблем на дорозі, Фактам ICTV розповів інструктор із контраварійного водіння Сергій Гусєв.

Слід розуміти, які зміни погоди чекають на нас восени: раніше починає темніти, стає більш волого й слизько, частіше доводиться використовувати різні електроспоживачі. Тому, якщо ми хочемо, щоб авто довше служило, під час підготовки до осені треба дотримуватися низки правил.

Оглянути лакофарбове покриття автівки. Якщо на ньому з’явились якісь сколи чи майже непомітні тріщини, то волога додасть клопоту, корозію потім важче буде прибрати.

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Добре вимити авто. Місця під гумою, дощовиками, арками, куди за літо набивається пил і болото, від тієї ж вологи теж можуть гнити. Тому краще все це вимити, радить фахівець.

– Розібрати, зняти підкрилки, заїхати на мийку, де можна вимити днище і все добре почистити. Таким чином восени можна зменшити ймовірність корозії, – рекомендує Сергій Гусєв.

Подбати про скло. Воно завжди має бути сухим і чистим. Скло часто запотіває – або від пошкодження гуми або й просто так. У цьому разі на ньому з’являється плівочка. За гарної погоди її не видно, але коли збільшується волога всередині автомобіля, скло швидко “затуманюється”. Тому фахівець радить добре очистити скло в салоні авто, можна зі спецзасобом.

Килимки. Ганчіркові замінити на гумові. Або ж гарно випрати та висушити, а під низ покласти плівку, щоб відштовхувала вологу.

Перевірити справність системи кондиціонування й опалення. Коли температура падає, скло в авто починає запотівати, погіршуючи водієві огляд. Тому краще подбати про це завчасно. Зараз ми майже не використовуємо пічку, але згодом настануть холоди і всі кинуться на СТО, створюючи черги.

Колеса. Восени стає більш слизько, частіше випадають дощі, рух ускладнює мокре листя, пісок. Якщо колеса зношені, автівку важче буде зупинити. Краще перевірити протектори на наявність надривів, розривів завчасно. До того ж тиск у шинах може “скакати”, адже температура повітря в цей період може з плюсової різко змінитись на мінусову і навпаки.

Гальма. Якщо чутно рипіння або інші звуки, наприклад коли потрапив пісок, краще перестрахуватись і перевірити гальма на СТО, зокрема і гумові шланги, які йдуть до гальм. За літо вони можуть розтріскатись, тому краще замінити. Також слід перевірити колодки.

Світло. Восени темніє раніше і швидше, тож частіше доводиться їздити з увімкненим світлом. Тому треба перевірити повороти, стопи, протитуманний ліхтар, ближнє – дальнє світло (його треба також і відрегулювати, щоб не сліпити інших учасників дорожнього руху).

Паливо. Якщо у вашої автівки дизельний двигун, то краще вже поступово переходити на зимове паливо, яке не загусає за мінусових температур.

Підготувати зимові шини. Краще нехай будуть наготові, бо коли вже вдарять морози, буде пізно, шиномонтажі будуть забиті, в магазинах чи інтернет-магазинах вже може не бути шин у потрібному розмірі. Тому краще завчасно перевірити ті, що у вас вже є – чи вони ще годяться для використання або ж слід придбати чи замовити нові. Нині й ціни менші, і вибір ширший, рекомендує Сергій Гусєв.

– Якщо є і запасні диски, на яких буде гума, то краще вже все зібрати і поставити в гаражі. Підготувати, щоб потім просто перевзути, – радить фахівець.

А наостанок Сергій радить не забути перевірити систему заряджання акумулятора. Навантаження буде більшим (пічка, світло), тому краще перевірити стан самого акумулятора, зарядити його, якщо потрібно, або замінити, щоб у морози вранці він завівся.

Пам’ятайте, вчасна діагностика – безпека на дорозі й відсутність неприємних “сюрпризів” від вашої автівки.