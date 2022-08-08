Під час сильного дощу зазвичай збільшується кількість ДТП. Та неприємностей можна уникнути, якщо знати, як рухатися під час зливи та як проїжджати глибокі калюжі. Практичними порадами з читачами Фактів ICTV поділився автогонщик, представник Автомобільної Федерації України Андрій Яроменко.

– Потрібно розуміти, що їзда в сильну зливу – будь-то дощ, сніг чи ожеледиця – відрізняється від звичайної лише коефіцієнтом зчеплення покришок автомобіля з дорожнім покриттям. Відповідно, в сильну зливу між дорогою і покришкою створюється водяна плівка і зчеплення значно погіршується, – застерігає фахівець.

Основні складнощі їзди під час зливи

Недосвідчені водії намагаються взагалі не їздити під час зливи. Але якщо розуміти, звідки йде небезпека, проблем можна уникнути.

Втрата зчеплення з дорогою через воду на дорозі. Тоді автівка втрачає керованість. Це призводить до заносу або зносу. Занос – це просковзування задніх коліс, знос – передніх. Занадто різкі рухи кермом. За будь-якої погоди треба їздити м’яко. Всі дії водія мають бути плавними. Проте чим меншим є зчеплення покришки (як-от у зливу), тим більше видно помилки. Якщо на сухому асфальті навіть різкі рухи дають можливість їхати безпечно, тому що сухе покриття втримує автомобіль на дорозі, то на мокрому різкі рухи призводять до фатальних помилок – заносу, вильоту з дороги тощо. Що сильніша злива, то менша видимість. У суху погоду перепони можна побачити за 50-100 метрів, а ось у сильну зливу їх навіть не помітиш. Особливо це стосується огляду в бокове скло, адже наш бічний зір зосереджується більше на краплях дощу, а не на пішоходах, які наближаються. Інші учасники дорожнього руху. Ми повинні розуміти, що інші водії теж погано бачать дорогу через воду на склі, особливо під час перелаштування на іншу смугу або обгону.

Як безпечно їхати в сильну зливу

– Щоб ми не втратили керованість автомобілем, треба насамперед знизити швидкість. Нижча швидкість та правильні дії за кермом одразу збільшують нашу безпеку, покращують зчеплення покришок з дорожнім покриттям, – наголошує Яроменко.

То ж якщо почався дощ, краще відразу знизити швидкість. Будете повільніше їхати – зможете краще контролювати рух автівки.

Зараз дивляться

Потрібно також максимально зосередитися на кермуванні автівкою. Водіям взагалі не можна ні на що відволікатися, навіть якщо погодні умови сприятливі. А під час дощу слід підвищити концентрацію. Попросіть пасажирів не відволікати вас. Якщо музика в машині відволікає, вимкніть її. Думайте лише про дорогу і свої дії на ній.

Як правильно проїхати глибоку калюжу

Велику калюжу треба проїжджати міцно тримаючи кермо. Між покришкою і асфальтом утворюється велика кількість води, яку покришка не може вивести. Чим більша швидкість, тим більше води.

– Зашвидка їзда калюжами робить автомобіль некерованим, виникає ефект аквапланування – автівка ніби планує над дорогою, – попереджає Андрій Яроменко.

Якщо це сталося, потрібно забрати ногу з педалі “газ” і плавно натиснути на “гальмо”. Зчеплення передніх коліс з дорогою підвищиться і автівка знову стане керованою.

Ось ще кілька корисних порад:

Кермо потрібно міцно тримати двома руками, бо через удар води колеса можуть вивернутися й автівку розверне на дорозі.

Не можна різко міняти траєкторію руху – рухайтеся прямо. А якщо вам потрібно повернути, крутіть кермом плавно.

Дуже глибокі калюжі (глибиною понад пів метра) взагалі варто об’їжджати, особливо це стосується низьких автівок. Є ризик, що у двигун потрапить вода, і він просто стане. Також велика кількість води може вивести з ладу електроніку машини.

Якщо об’їхати дуже глибоку калюжу немає можливості, то перетинати її потрібно на мінімальній швидкості (повільнішій навіть за швидкість пішого ходу людини). Так не виникне хвиль, які можуть підтопити нашу чи сусідні автівки.

Як рухатися дорогою з коліями

Особлива небезпека – рух асфальтовою дорогою, на якій через пересування вантажівок утворилися колії. Вони можуть бути неглибокими – 3-4 см. Але під час зливи навіть такі заглиблення небезпечні. Адже в коліях збирається більше води, ніж в іншій частині дороги. Водій цього не очікує, тому може втратити керованість автомобілем через автоматичне наростання швидкості.

Через раптовий заїзд в колію, заповнену водою, машину може різко розвернути на трасі. Тут допоможе лише увага, міцне тримання керма і зниження швидкості.

Підготуйте автомобіль до зливи та огляньте після неї

Ваша машина має бути справною за будь-якої погоди. Якщо знаєте, що буде злива, підготуйте автівку.

Потрібно перевірити, чи:

справні двірники;

якісні “двірники”, які не залишають на склі розводів;

достатньо омивача у бачку.

Брудне скло погіршує видимість, і водій може просто не помітити перешкоду.

У дощ слід вмикати ближнє світло фар, щоб нас бачили інші водії.

Після зливи передусім слід оглянути авто зовні – бампери, підкрилки, чи залишилися вони на місці.

Під час зливи автівку краще не залишати:

під старими великими деревами;

у багнюці, навіть якщо нині сухо, адже раптовий сильний дощ миттю перетворить сухе багно на болото, і ви не зможете виїхати;

у заглибленнях, які під час зливи можуть перетворитися на калюжі, з яких ви не зможете вибратися.

Якщо будете дотримуватися цих простих правил, то жодна злива не завадить рухові. І ви безпечно доїдете, куди треба. Але краще все ж не ризикувати та перечекати її.