Многие водители считают, что автомобиль следует тщательно готовить только к зиме. Но у осени есть свои “ловушки”. Как подготовить авто к осени, чтобы не испытывать с машиной проблем на дороге, Фактам ICTV рассказал инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев.

Нужно понимать, какие изменения погоды нас ждут осенью: раньше начинает темнеть, становится более влажно и скользко, чаще приходится использовать разные электропотребители. Поэтому, если мы хотим, чтобы авто дольше служило, при подготовке к осени нужно соблюсти ряд правил.

Осмотреть лакокрасочное покрытие автомобиля. Если на нем появились какие-то сколы или почти незаметные трещины, то влага добавит хлопот, коррозию потом труднее будет убрать.

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Хорошо вымыть авто. Места под резиной, дождевиками, арками, куда за лето набивается пыль и болото, тоже могут гнить от влаги. Поэтому лучше все вымыть, советует специалист.

— Разобрать, снять подкрылки, заехать на мойку, где можно вымыть днище и хорошо почистить. Таким образом осенью можно уменьшить вероятность коррозии, — рекомендует Сергей Гусев.

Позаботиться о стекле. Оно всегда должно быть сухим и чистым. Стекло часто запотевает — от повреждения резины или даже просто так. В этом случае на нем появляется пленочка. При хорошей погоде ее не видно, но когда увеличивается влага внутри автомобиля, стекло быстро “затуманивается”. Поэтому специалист советует хорошо очистить стекло в салоне авто, можно со спецсредством.

Коврики. Тряпичные заменить на резиновые. Или хорошо выстирать и высушить, а под низ положить пленку, чтобы отталкивала влагу.

Проверьте исправность системы кондиционирования и отопления. Когда температура падает, стекло в авто начинает запотевать, ухудшая водителю обзор. Поэтому лучше позаботиться об этом пораньше. Сейчас мы почти не используем печку, но потом наступят холода и все устремятся на СТО, создавая очереди.

Колеса. Осенью становится более скользко, чаще выпадают дожди, движение усложняют мокрые листья, песок. Если колеса изношены, машину труднее будет остановить. Лучше проверить протекторы на наличие надрывов, разрывов заблаговременно. К тому же давление в шинах может “скакать”, поскольку температура воздуха в этот период может из плюсовой резко измениться на минусовую и наоборот.

Тормоза. Если слышны скрипы или другие звуки, например когда попал песок, лучше перестраховаться и проверить тормоза на СТО, в том числе резиновые шланги, идущие к тормозам. За лето они могут растрескаться, тогда их лучше заменить. Также следует проверить колодки.

Свет. Осенью темнеет раньше, поэтому чаще приходится ездить с включенным светом. Поэтому нужно проверить повороты, стопы, противотуманнки, ближний — дальний свет (его нужно также и отрегулировать, чтобы не слепить других участников дорожного движения).

Топливо. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, то лучше уже постепенно переходить на зимнее топливо, которое не загустевает при минусовых температурах.

Подготовка зимних шин. Лучше пусть будут готовы, потому что когда уже ударят морозы, будет поздно, шиномонтажи будут забиты, в магазинах или интернет-магазинах уже может не быть шин в нужном размере. Поэтому лучше заранее проверить те, что у вас есть — годятся они еще для использования или нужно приобрести новые. Сейчас и цены ниже и выбор шире, рекомендует Сергей Гусев.

— А если есть и запасные диски, на которых будет стоять резина, то лучше уже все собрать и поставить в гараже. Подготовить, чтобы потом просто переобуть, — советует специалист.

И наконец, Сергей советует не забыть проверить систему зарядки аккумулятора. Нагрузка будет больше (печка, свет), поэтому лучше проверить состояние самого аккумулятора, зарядить его, если нужно, или заменить, чтобы в морозы утром он завелся.

Помните, своевременная диагностика – безопасность на дороге и отсутствие неприятных “сюрпризов” от вашего автомобиля.