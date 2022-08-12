Автівки з автоматичною коробкою передач зручні у користуванні, але не рятують від небезпечних ситуацій. На автоматі так само легко застрягнути на льоду чи в багнюці, як і на механіці. Як вибратися з пастки, Фактам ICTV розповів автогонщик, представник Автомобільної Федерації України Андрій Яроменко.

– Застрягнути може будь-який автомобіль, бо це залежить виключно від водія. Він має розуміти: проїде тут чи ні і повинен знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, – пояснює фахівець.

Андрій Яроменко переконаний, немає суттєвої різниці у водінні автівки на механіці та на автоматі, особливо слизькими чи грузькими ділянками. Головний – водій. І саме він має відчувати та знати рівень підготовки власної автівки: які в неї покришки, які наслідки тієї чи іншої дії.

У крайніх ситуаціях – злива, багнюка, ожеледиця – краще залишити автівку і піти пішки. Або усунути проблему. Наприклад, зледенілий спуск чи підйом можна розчистити. А не ризикувати власною безпекою. Не буває поганих водіїв. Все залежить від рівня їхньої відповідальності.

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Як не застрягнути на льоду на автоматі

Рух на автоматі майже нічим не відрізняється від їзди на механіці. Єдина різниця – при застряганні використовують методику “вперед назад”, тобто автомобіль розхитують, створюється амплітуда руху, колеса просковзують і автівка виїжджає з пастки.

На механіці це робиться набагато швидше: витискається зчеплення – включається передача. А от на автоматі, особливо, старого року випуску, швидко перемкнути передачі не вдасться. Тут слід діяти інакше: передача – трохи проїхали вперед – натиснули на гальмо – увімкнули задню. При цьому тримаємо автівку на гальмі.

Так, це займе трохи більше часу, але допоможе проїхати ділянку, вкриту льодом.

Як на автоматі вибратися з болота

Спосіб вибратися з багнюки однаковий і для механічної, і для автоматичної коробки передач. Якщо немає кому допомогти виштовхати машину, то виходи два – чекати, доки багнюка підсохне, або покласти щось (гілки, дошки, ганчір’я, каміння тощо) під колеса. Як тільки колеса натраплять на тверду поверхню, автівка виїде.

При цьому на газ потрібно натискати дуже плавно, щоб колеса не просковзували, а крутилися вперед.

Розштовхати автомобіль, щоб він за інерцією проминув небезпечну ділянку, можна, вмикаючи по черзі передній і задній хід.

Як не застрягнути у піску, кермуючи автівкою на автоматі

Дуже небезпечний для автівки пісок. Будь-які машини, крім повноприводних, можуть в ньому легко застрягнути. Тому слід візуально оцінити, проїде ваша автівка цю ділянку чи краще пошукати інший шлях.

Якщо об’їхати небезпечну ділянку неможливо, краще обрати малу швидкість, щоб колеса оберталися повільно. І в жодному разі на піску не тисніть на педаль газу, адже збільшення швидкості обертання коліс призведе до їх закопування.

Але якщо все ж таки застрягли, то найдієвіший спосіб вибратися – викопати заглиблення, щоб вирівняти поверхню перед колесами. Тоді вони відчують твердий ґрунт і перестануть прокручуватися і закопуватися ще глибше.

Як на автоматі здолати спуски та підйоми

Застрягнути на підйомі та спуску на автівці з автоматичною коробкою передач можна лише, якщо поверхня вкрита льодом або багнюкою. Щоб цього не допустити, треба підготувати колеса машини, наприклад, обмотавши їх ланцюгами.

В інших випадках цю ділянку краще оминути. Перевірити, наскільки безпечний підйом або спуск просто. Ви зупиняєтесь на ньому. Якщо автівка фіксується, можна їхати далі. Якщо починає скочуватися, рух далі неможливий.

Проїжджати небезпечні спуски і підйоми краще плавно і повільно, без зайвих різких рухів і не натискаючи сильно на педаль газу.

Та головне – розуміти: якщо попри всі спроби самостійно вибратися з небезпечної ділянки ви не можете, просіть про допомогу у людей. Водії – переважно дружній народ, тому вони відгукнуться на заклик.