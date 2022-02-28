Водіям у Києві заборонили користуватись смугою громадського транспорту. Про це повідомили у КМДА.

Так, автомобілі водіїв, які користуються смугою ОП, автоматично вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

За заявою КМДА, обмеження діють на всі авто, крім спеціалізованих.

– Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

В адміністрації також додали, що місто живе в умовах військового становища, і закликали не наражати себе на небезпеку.

Також у всій Україні діють правила обгону військової колони для водіїв. Якщо в колоні військової техніки є сполучні — обгін потрібно робити один раз і повністю. Якщо миготять сирени в учасників колони – обгін суворо заборонено.

Так, зранку 28 лютого запрацював комунальний транспорт та продуктові магазини. Поїзди столичної підземки курсуватимуть набагато рідше, ніж звичайно, а також обмежена кількість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів. Про це заявили у КМДА.

У столичній адміністрації також попросили не виходити на вулицю та не пересуватися містом без необхідності. До того ж комендантська година в Києві не скасована.

З 28 лютого він триватиме з 22:00 до 7:00.