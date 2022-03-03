Віталій Кличко закликав водіїв не кидати свій транспорт біля залізничного вокзалу.

– Звідти йде евакуація жінок та дітей потягами. Підвозять людей. Наразі покинуті автомобілі, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на найближчі вулиці, – повідомляє чиновник.

За словами мера Києва, власники авто знайдуть свій транспорт на вулицях Жилянській, Саксаганській та прилеглих.

До заяви Кличка приєдналася і військова адміністрація – безконтрольно залишені на Привокзальній площі автомобілі, що блокують проїзд та швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони та захисту Києва

Глава столиці порадив залишати транспорт там, де він нікому не заважатиме.

Нагадаємо, що для водіїв Києва з 28 лютого розпочали діяти суворі обмеження. Так, транспорту категорично заборонено використовувати смугу громадського транспорту для пересування. Ті, хто нехтують цим правилом, будуть вважатися частиною диверсійно-розвідувальних груп. За заявою КМДА, обмеження діють на всі авто, крім спеціалізованих.

Також не варто забувати й про правила обгону військової колони. Якщо ланцюжок військової техніки має путівника – обгін дозволяється всієї колони за один раз. Якщо у напрямного включена сирена – обгін категорично заборонено. Потрібно їхати ззаду або дочекатися зміни руху техніки.