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Как передвигаться на авто в условиях массовой эвакуации: полезные советы

4 марта 2022, 12:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Сейчас на территории Украины происходит массовая эвакуация мирных жителей. Многие беженцы передвигаются на авто, что часто создает пробки и другие трудности на дорогах.

В таких ситуациях нужно придерживаться правил, как нужно передвигаться на транспорте в условиях массовой эвакуации.

Так, через сплошной поток транспорта в попутном направлении водитель очень быстро устает. При возможности, водителям рекомендуется меняться каждые два часа.

Стоит учесть, что огромное количество автомобилей двигаются по встречке, объезжая пробки. При появлении встречного транспорта, они пытаются вклиниться в основной поток. В этих случаях необходимо вовремя маневрировать и тормозить, дабы избежать ДТП.

На дорогах часто встречаются и те, кто обгоняет поток по обочине — они замедляют скорость всех авто. В этих случаях нужно следить не только за дорожным полотном, но и за его пределами.

Также нужно быть внимательным из-за неопытных водителей. В критической ситуации они могут стать причиной ДТП. Аналогично и со старым транспортом, который подвержен поломкам. Неисправности в потоке могут создать огромную пробку.

Напомним, что для столичных водителей ввели запрет на использование полосы общественного транспорта. Так, автомобили водителей, которые пользуются полосой ОТ, будут автоматически считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

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Теги
автодороги , Автомобилисты
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