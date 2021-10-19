Xiaomi планує почати виробництво електрокарів під власним брендом на початку 2024 року. Про це заявив генеральний директор корпорації Лей Цзюнь.

Глава компанії розповів про амбітні плани корпорації на зустрічі з інвесторами — після цього вартість акцій Xiaomi виросла на 5%.

Нагадаємо, що ще в березні 2021 року компанія оголосила про створення авто, яке буде випускатися під брендом корпорації. Xiaomi інвестує у власне виробництво $10 млрд, а на початку осені зареєструвала нову марку Xiaomi EV, Inc.

Крім створення бренду, у вересні корпорація заявила, що над створенням авто працює близько 300 співробітників.

Про характеристики та дизайн майбутнього транспорту компанія не повідомляє.

Ринок Китаю зараз розвивається з величезною швидкістю. На початку 2021 року пошуковий сервіс Baidu (аналог Google) створив окрему компанію з виробництва електромобілів. Xiaomi також зіткнеться з конкуренцією — компанії Nio, Xpeng, Tesla і BYD продають свої авто в усьому світі.

Всі автомобілі відрізняються один від одного, але основним критерієм для порівняння є дальність ходу. Експерти з’ясували, які електрокари можуть проїхати без підзарядки максимальну дистанцію. Виявилося, що більшість моделей в списку можуть проїхати без підзарядки від 321 до 481 км. Новенькі Lucid Air можуть проїхати понад 700 км – це абсолютний рекорд на осінь 2021 року.