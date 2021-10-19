Xiaomi планирует начать производство электрокаров под собственным брендом в начале 2024 года. Об этом заявил генеральный директор корпорации Лэй Цзюнь.

Глава компании рассказал об амбициозных планах корпорации на встрече с инвесторами — после этого стоимость акций Xiaomi выросла на 5%.

Напомним, что еще в марте 2021 года компания объявила о создании авто, которое будет выпускаться под брендом корпорации. Xiaomi инвестирует в собственное производство $10 млрд, а в начале осени зарегистрировала новую марку Xiaomi EV, Inc.

Помимо создания бренда, в сентябре корпорация заявила, что над созданием авто работает около 300 сотрудников.

О характеристиках и дизайне будущего транспорта компания не сообщает.

Рынок Китая сейчас развивается с огромной скоростью. В начале 2021 года поисковый сервис Baidu (аналог Google) создал отдельную компанию по производству электромобилей. Xiaomi также столкнется с конкуренцией — компании Nio, Xpeng, Tesla и BYD продают свои авто во всем мире.

Все автомобили отличаются друг от друга, но основным критерием для сравнения является дальность хода. Эксперты выяснили, какие электрокары могут проехать без подзарядки максимальную дистанцию. Оказалось, что большинство моделей в списке могут проехать без подзарядки от 321 до 481 км. Новенькие Lucid Air могут проехать более 700 км — это абсолютный рекорд на осень 2021 года.