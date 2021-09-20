Експерти з InsideEVs створили рейтинг електрокарів за максимальною дальністю ходу за версією EPA. До списку потрапили доступні автомобілі на ринку, а також ті, які незабаром з’являться в продажу, і пройшли сертифікацію.

Список включає десятки моделей з понад 60 версій, починаючи з Mazda MX-30 і закінчуючи топовою лінійкою Lucid Air Dream Edition, якій вдалося обійти електрокари Tesla.

Більшість електрокарів в списку можуть проїхати без підзарядки від 321 до 481 км.

З розвитком ринку електрокарів, виробники продовжують збільшувати автономність авто — популярні Ford Mustang Mach-E і Tesla потрапили в діапазон від 500 км і до 650 км.

У той час як Rivian є піонером в сегменті пікапів з дальністю ходу в понад 500 км, лише декільком авто вдалося подолати позначку в 700 км — це модифікації новенького Lucid Air.

Рейтинг електрокарів за дальністю ходу:

2022 Lucid Air Dream Edition Range – 837 км 2022 Lucid Air Grand Touring – 830 км 2022 Lucid Air Dream Edition Range – 774 км 2022 Lucid Air Dream Edition Performance – 758 км 2021 Tesla Model S Long Range – 652 км 2022 Rivian R1T – 644 км 2021 Tesla Model S Plaid – 637 км 2021 Tesla Model X Long Range – 579 км 2021 Tesla Model 3 Long Range – 568 км 2021 Tesla Model S Plaid 560 км

Автомобілі з найменшим показником автономності:

Mazda MX-30 – 161 км

2022 MINI Cooper SE – 183 км

2022 Nissan LEAF S – 240 км

BMW i3 RWD 2021 – 246 км

2021 Hyundai IONIQ Electric FWD 38.3 – 274 км

І хоча ринок електрокарів поступово оновлюється унікальними моделями, автомобілісти продовжують купувати транспорт з бензиновим двигуном. Новенький пікап Hyundai Santa Cruz став найбільш продаваним автомобілем у серпні.