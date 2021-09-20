Експерти з InsideEVs створили рейтинг електрокарів за максимальною дальністю ходу за версією EPA. До списку потрапили доступні автомобілі на ринку, а також ті, які незабаром з’являться в продажу, і пройшли сертифікацію.
Список включає десятки моделей з понад 60 версій, починаючи з Mazda MX-30 і закінчуючи топовою лінійкою Lucid Air Dream Edition, якій вдалося обійти електрокари Tesla.
Більшість електрокарів в списку можуть проїхати без підзарядки від 321 до 481 км.
З розвитком ринку електрокарів, виробники продовжують збільшувати автономність авто — популярні Ford Mustang Mach-E і Tesla потрапили в діапазон від 500 км і до 650 км.
У той час як Rivian є піонером в сегменті пікапів з дальністю ходу в понад 500 км, лише декільком авто вдалося подолати позначку в 700 км — це модифікації новенького Lucid Air.
Рейтинг електрокарів за дальністю ходу:
- 2022 Lucid Air Dream Edition Range – 837 км
- 2022 Lucid Air Grand Touring – 830 км
- 2022 Lucid Air Dream Edition Range – 774 км
- 2022 Lucid Air Dream Edition Performance – 758 км
- 2021 Tesla Model S Long Range – 652 км
- 2022 Rivian R1T – 644 км
- 2021 Tesla Model S Plaid – 637 км
- 2021 Tesla Model X Long Range – 579 км
- 2021 Tesla Model 3 Long Range – 568 км
- 2021 Tesla Model S Plaid 560 км
Автомобілі з найменшим показником автономності:
- Mazda MX-30 – 161 км
- 2022 MINI Cooper SE – 183 км
- 2022 Nissan LEAF S – 240 км
- BMW i3 RWD 2021 – 246 км
- 2021 Hyundai IONIQ Electric FWD 38.3 – 274 км
І хоча ринок електрокарів поступово оновлюється унікальними моделями, автомобілісти продовжують купувати транспорт з бензиновим двигуном. Новенький пікап Hyundai Santa Cruz став найбільш продаваним автомобілем у серпні.