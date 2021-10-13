Україна нині дуже приваблива для автокрадіїв. Бо на цьому можна непогано заробити. Найчастіше під удар потрапляють машини середнього класу. І навіть бюджетні. Зазвичай машину пускають на запчастини. Та не менш популярний метод – повернути автомобіль власнику, за викуп.

Як зробити так, щоб відбити бажання у злодіїв викрадати саме вашу машину? Олександр Кравченко, фахівець із систем захисту від автовикрадень розказав, що найчастіше злодіїв приваблює антена або світлодіод, який моргає. Також він наголошує, що злодій з досвідом навіть по кольору світлодіода розуміє, яка саме система захисту встановлена в авто.

Хочете захистити свій автомобіль – встановіть імобілайзер. Він автоматично блокує двигун і систему Keyless-Go. Без спеціальної мітки ключ просто не працюватиме. Додайте ще сюди кілька таємних розривів в електропроводці та бензонасосі. Це також виграшна комбінація. Це так звані капкани, які заважають автовикрадачу викрасти ваш транспорт.

Такий захист має свою ціну, в середньому $500-$600. Та вона не співмірна із вартістю авто, яке у вас можуть викрасти.

Не зайвим буде обладнати машину і GPS-датчиком. Він покаже, де зараз перебуває ваше авто. Більше того за невелику доплату ви просто зі смартфона зможете керувати системою. І завжди бачити, чи не відкрив хтось двері, або ж завів машину. У разі чого, вам одразу надійде смс або дзвінок.

Це зовсім не значить, що машину не відкриють. Та от поїхати на ній наврядчи зможуть. За допомогою систем захисту ви виграєте час, який так потрібен автовикрадачам.