Довгоочікувані пікапи від Tesla Cybertruck почнуть виготовляти не раніше 2024 року. Вкотре збірку транспорту майбутнього перенесли, і про це заявив Ілон Маск.

До цього мільярдер заявляв, що збірка розпочнеться у 2023 році, десь цього літа. Щоправда, після цього він дійшов висновку, що це станеться не раніше ніж у 2024 році.

– Я завжди намагаюся применшити значення початку виробництва. Виробництво часто збільшується експоненційно, але спочатку йде дуже повільно, – додав Ілон.

Нагадаємо, що вперше Cybertruck представили публіці у 2019 році, і він багатьох зацікавив своїм зовнішнім виглядом та характеристиками. Вже тоді виробництво кілька разів відкладалося. Попереднє виробництво мало розпочатися у 2021 році, але було відкладено на тлі поширення Covid-19. Після цього Ілон обіцяв розпочати складання авто вже у 2023 році. Ще минулого року мільярдер додав, що ціна та характеристики відрізнятимуться від раніше анонсованих параметрів.

Зараз дивляться Щоб остаточно не засмучувати фанатів та інвесторів Tesla, Маск додав, що на фабриках розпочинають встановлення обладнання для збирання пікапа. Як відомо, більшість Cybertruck збиратимуться в Техасі на заводі Gigafactory. Експерти заявляють, що подібні рішення не грають на руку Tesla – на ринку вже мають попит F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T. Авто Маска доведеться дати користувачам те, що зможе затьмарити конкурентів. І доки на ринок авто електрокари входять сміливими кроками, українці активно встановлюють ГБО на транспорт. Так, найчастіше на газ їздять власники Toyota, ВАЗ і Volkswagen. Читайте також: Tesla знизила вартість електрокарів на 20%: скільки тепер просять за авто

Джерело The Verge

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