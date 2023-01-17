Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Tesla знизила вартість електрокарів на 20%: скільки тепер просять за авто

17 Січня 2023, 13:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Depositphotos

Компанія Tesla різко зменшила вартість своїх електрокарів у всьому світі. У деяких випадках цінник упав на 20%, щоб скласти конкуренцію новим моделям інших виробників.

Так, Маск хоче продовжувати збільшувати прибуток компанії на тлі світової кризи шляхом зниження ціни на транспорт.

Ще минулого року Ілон заявляв, що ціни стали надто високими, і це може позначитися на популярності. Також на зниження вартості та вплинули ціни на ринку – акції Tesla продовжують дешевшати, і з цим треба щось робити. На це впливають як Covid-обмеження у Китаї, так і концентрація Маска на Twitter.

Зараз дивляться

Зниження ціни торкнеться США, Європи, Близького Сходу та Африки.

Знижки можуть зробити електромобілі доступними для людей, які раніше не могли собі дозволити. Покупці зі США та Франції можуть скористатися як знижками, так і федеральними податковими пільгами, доступними в обох країнах для покупок електрокарів.

Так, у США знижки на Model 3 і кросовер Model Y, склали від 6% до 20%. Базова Model Y тепер коштує $53 тис. замість $66 тис.

Нагадаємо, що Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса за втрату $200 млрд 2022 року. Все через невдачі Tesla та придбання Twitter – капітал мільярдера сильно просів.

Читайте також:
Tesla Model 3Tesla відвантажила рекордну кількість авто у 2022 році: у чому секрет Ілона Маска

Джерело
CNBC
Теги
Tesla Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь