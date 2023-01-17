Компанія Tesla різко зменшила вартість своїх електрокарів у всьому світі. У деяких випадках цінник упав на 20%, щоб скласти конкуренцію новим моделям інших виробників.

Так, Маск хоче продовжувати збільшувати прибуток компанії на тлі світової кризи шляхом зниження ціни на транспорт.

Ще минулого року Ілон заявляв, що ціни стали надто високими, і це може позначитися на популярності. Також на зниження вартості та вплинули ціни на ринку – акції Tesla продовжують дешевшати, і з цим треба щось робити. На це впливають як Covid-обмеження у Китаї, так і концентрація Маска на Twitter.

Зараз дивляться

Зниження ціни торкнеться США, Європи, Близького Сходу та Африки.

Знижки можуть зробити електромобілі доступними для людей, які раніше не могли собі дозволити. Покупці зі США та Франції можуть скористатися як знижками, так і федеральними податковими пільгами, доступними в обох країнах для покупок електрокарів.

Так, у США знижки на Model 3 і кросовер Model Y, склали від 6% до 20%. Базова Model Y тепер коштує $53 тис. замість $66 тис.

Нагадаємо, що Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса за втрату $200 млрд 2022 року. Все через невдачі Tesla та придбання Twitter – капітал мільярдера сильно просів.