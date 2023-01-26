Долгожданные пикапы от Tesla Cybertruck начнут производить не раньше 2024 года. В очередной раз сборку транспорта будущего перенесли, и об этом заявил Илон Маск.

До этого миллиардер заявлял, что сборка начнется в 2023 года, где-то этим летом. Правда, после этого он пришел к выводу, что это произойдет не раньше 2024 года.

— Я всегда стараюсь преуменьшить значение начала производства. Производство часто увеличивается экспоненциально, но поначалу идет очень медленно, — добавил Илон.

Напомним, что впервые Cybertruck представили публике в 2019 году, и он многих заинтересовал своим внешним видом и характеристиками. Уже тогда производство несколько раз откладывалось. Предварительное производство должно было начаться в 2021 году, но было отложено на фоне распространения Covid-19. После этого Илон обещал начать сборку авто уже в 2023 году. Еще в прошлом году миллиардер добавил, что цена и характеристики будут отличаться от ранее анонсированных параметров.

Сейчас смотрят Чтобы окончательно не расстраивать фанатов и инвесторов Tesla, Маск добавил, что на фабриках приступают к установке оборудования для сборки пикапа. Как известно, большинство Cybertruck будут собираться в Техасе на заводе Gigafactory. Эксперты заявляют, что подобные решения точно не играют на руку Tesla — на рынке уже пользуются популярностью F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T. Авто Маска придется дать пользователям то, что сможет затмить конкурентов. И пока на рынок авто электрокары входят смелыми шагами, украинцы активно устанавливают ГБО на транспорт. Так, чаще всего на газу ездят владельцы Toyota, ВАЗ и Volkswagen. Читайте также: Tesla снизила стоимость электрокаров на 20%: сколько теперь просят за авто

Источник The Verge

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