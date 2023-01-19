2022 року українці активно встановлювали на свої авто ГБО. На тлі дефіциту пального газове обладнання за минулий рік встановили на 21,7 тис. авто. Тенденція практично збереглася – у 2021 році таких машин було 30 тис.

Звичайно, ринок України досить різноманітний, і в ньому є свої найпопулярніші бренди та моделі авто, на яких встановлюють ГБО.

За версією аналітиків Auto.ria, лідерство серед брендів зайняла японська Toyota завдяки конструкції своїх авто. Друге місце за ВАЗ, яких багато в Україні. Однак, бензин для них не дешевший, ніж в інших моделей.

Зараз дивляться

Трійку лідерів замикають німецькі Volkswagen – все через популярність таких авто в Україні. Їх дешево завезти, як і заощадити на паливі.

Четверте місце – за Hyundai, а рейтинг замикає американський Ford.

Що стосується конкретних моделей, то лідером виявилися Daewoo Lanos – 767 авто. Друге місце за Skoda Octavia – 661 авто. Трійку лідерів замикає кросовер Mitsubishi Outlander – 569 авто.

Варто зазначити, що ринок авто страждає не лише в Україні – в ЄС помітно знизився продаж транспорту. Так, найбільше страждає Італія, Іспанія та Франція.