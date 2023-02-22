24 лютого – річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За ці 365 днів у країні багато чого змінилося, і це стосується й сфери авто. І хоча ринок транспорту поступово відновлюється до показників 23 лютого, деякі з обіцянок для водіїв довелося перенести, або ж зовсім скасувати.

Автомобільний експерт та CEO Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький розповів, як війна вплинула на очікувані зміни для водіїв.

Обов’язковий техогляд

Перше, на що чекали українці у 2022 році – це обов’язковий техогляд для легковиків. Це було необхідним для ще одного кроку у бік ЄС, де вкрай важливо, щоб транспорт не тільки був справний, а й відповідав екостандартам.

Зараз дивляться

Проте обов’язковий техогляд так і не реалізували. За словами Станіслава, причина точно не у нульовому розмитненні, завдяки якому українці завозили уживані авто з ЄС та США без сплати податків.

– Як показує статистика, на початку 2022 року середній вік активної частини авторинку, тобто тих автомобілів, що продавали українці в інтернеті, становив 17,4 року. Вже в травні, коли авторинок почав наповнюватися автомобілями, привезеними за “нульовим розмитненням”, середній вік почав знижуватися, а в останній тиждень червня досяг мінімуму: 14,7 року. У середньому вік уживаних легковиків знизився на 1,5 року: з 16,7 року в лютому до 15,2 у червні. Всупереч поширеним міфам, нульове розмитнення не зістарило пропозицію на українському авторинку, а омолодило її, – заявив експерт.

Навіть 2022 рік не був дедлайном для введення техогляду – він настав ще наприкінці 2020 року. У Мінінфраструктури заявили, що вводити ці зміни до закону не будуть до кінця війни. І навіть після закінчення бойових дій на це знадобиться багато часу. Усе через сертифіковані СТО, яких поменшало.

Система балів за порушення ПДР

Ще одне довгоочікуване нововведення, яке активно обговорювалося правоохоронними органами – це система балів на порушення правил дорожнього руху. Про це ще повідомляв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наприкінці 2021 року.

Сама система не є новою для українських водіїв — вона функціонувала в межах країни з 2015 року. Її принцип досить простий — на початку року кожному водієві нараховувалося 150 балів, і за порушення ПДР щоразу списувалося по 50 балів. Коли цифра досягне нуля – водій має заплатити штраф.

Втім, Станіслав Бучацький заявляє, що законопроєктів для запровадження таких змін, швидше за все, немає.

– Щоб дати виважену оцінку тій чи іншій ініціативі, слід її вивчити. Поки нам невідомо про існування подібних законопроєктів, відомо лише про скасування так званих “кредитних штрафних балів”, які були скасовані перед запуском у роботу систем автофіксації порушень, але там логіка була іншою — для звикання водіїв до такого нововведення кожен із них отримував щорічно певну кількість балів, яких вистачало на три порушення. Після тестування та звикання водіїв до “листів щастя” бали мають бути скасовані, але це сталося раніше, – заявив експерт.

Станіслав додав, що система штрафів і балів активно працює у низці країн Європи, але поки що не можна складати прогнозів, як саме в Україні реалізують ці зміни без законопроєкту.

Камери для автофіксації порушень ПДР

Ще одна зміна, яку так і не вдалося реалізувати у 2022 році, – це розширення можливостей роботи камер для автофіксації порушень ПДР. Минулого року до 24 лютого було близько 270 камер по всій Україні, і до кінця року планувалося встановити ще 210, а у 2023 році – ще 100. За заявами Олексія Білошицького, загалом має бути 580 камер.

Крім збільшення кількості, датчики хотіли навчити фіксувати не лише перевищення швидкості, а й проїзд на червоний та їзду смугою для громадського транспорту.

Проте, за умов війни систему довелося відключити. Камери та фіксацію порушень знову повернули до життя вже наприкінці весни 2022 року. З більш ніж 300 камерами безпечно працювали лише 128 датчиків, і далеко не у всіх областях.

Втім, навіть за умов війни держава покращує якість надання послуг для водіїв. Наприклад, з’явиться розмитнення авто у Дії, як і можливість перереєструвати транспорт онлайн.