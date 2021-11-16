В Україні хочуть змінити закони для порушників правил дорожнього руху. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що у країні може запрацювати система штрафних балів для водіїв-порушників.

– Ми маємо запровадити у нас штрафні бали – це позитивна практика, яка вже довела свою ефективність у зарубіжних країнах. Наразі розробляється законопроект, який допоможе посилити не лише контроль, а й профілактику вчинених порушень, – заявив Білошицький.

Сама система не нова для українських водіїв – вона функціонувала у межах країни з 2015 року. Її принцип досить простий — на початку року кожному водієві нараховувалося 150 балів, і за порушення ПДР щоразу списувалося по 50 балів.

Списували за кожне порушення, включаючи перевищення швидкості, проїзд смугою громадського транспорту, неправильне паркування, тощо. Коли кількість балів досягає 0 – водієві виписували штраф, який він має заплатити у грошовому еквіваленті. Вже наприкінці 2020 року таку практику скасували, та багато водіїв ігнорують оплату штрафів.

Проте тепер правоохоронці можуть конфіскувати автомобілі злісних порушників, які люблять перевищувати швидкість та ігнорувати штрафи. Йдеться про перевищення швидкості понад 150 км/год, а перші порушники почнуть забирати авто в Харкові. Відомо, що такі порушення часто роблять одні й ті самі люди, тож у конфіскації транспортного засобу є сенс.