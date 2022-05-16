В понедельник, 16 мая, в Украине возобновляется работа камер автоматической фиксации правонарушений на дорогах.

За превышение скорости будут штрафовать в столице, Киевской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областях, и соответственно в этих областных центрах. В общем заработают 128 камер.

По словам первого заместителя руководителя департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, перед началом военного положения в Украине работало 270 камер, однако сейчас нельзя восстановить работу всех систем автоматической фиксации.

— Система автоматической фиксации и вообще все данные, который передаются этой системой, имеют один из самых высоких уровней защиты в нашем государстве. Все данные и каналы максимально зашифрованы и эта система имеет фактически все сертификаты защиты информации в отличие от других камер наблюдения, которые могут быть расположены на дорогах и в городах. Мы не запускаем систему в тех областях, где идут активные боевые действия, – рассказал он.

Белошицкий добавил, что с начала войны в Украине уменьшилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими.