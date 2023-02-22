24 февраля ‒ годовщина полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За эти 365 дней в стране много чего изменилось, это касается и сферы авто. И хотя рынок транспорта постепенно восстанавливается до показателей 23 февраля, некоторые из обещаний для водителей пришлось перенести, или же вовсе отменить.

Автомобильный эксперт и CEO Института исследований авторынка Станислав Бучацкий рассказал, как война повлияла на ожидаемые перемены для водителей.

Обязательный техосмотр

Первое, чего ждали украинцы в 2022 году, ‒ обязательный техосмотр для легковушек. Это было необходимо для еще одного шага в сторону ЕС, где крайне важно, чтобы транспорт не только был исправен, но и соответствовал экостандартам.

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Впрочем, обязательный техосмотр так и не реализовали. По словам Станислава, причина точно не в нулевой растаможке, благодаря которой украинцы завозили подержанные авто из ЕС и США без платы налогов.

‒ Как показывает статистика, в начале 2022 года средний возраст активной части авторынка, то есть тех автомобилей, которые продавали украинцы в интернете, составлял 17,4 года. Уже в мае, когда авторынок начал наполняться автомобилями, привезенными по “нулевой растаможке”, средний возраст начал снижаться, а в последнюю неделю июня достиг минимума: 14,7 года. В среднем возраст подержанных легковушек снизился на 1,5 года: с 16,7 года в феврале до 15,2 в июне. Вопреки распространенным мифам, нулевое растаможивание не состарило предложение на украинском авторынке, а омолодило его, ‒ заявил эксперт.

Даже 2022 год не был дедлайном для введения техосмотра ‒ он наступил еще в конце 2020 года. В Мининфраструктуры заявили, что вводить эти изменения в законе не будут до конца войны. И даже после окончания боевых действий на это потребуется много времени. Все из-за сертифицированных СТО, которых стало гораздо меньше.

Система баллов за нарушение ПДД

Еще одно долгожданное нововведение, которое активно обсуждалось правоохранительными органами, это система баллов на нарушение ПДД. Об этом еще сообщал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в конце 2021 года.

Сама система не нова для украинских водителей ‒ она функционировала в пределах страны с 2015 года. Ее принцип достаточно прост ‒ в начале года каждому водителю начислялось 150 баллов, и при нарушении ПДД каждый раз списывалось по 50 баллов. Когда цифра достигнет нуля ‒ водитель должен заплатить штраф.

Впрочем, Станислав Бучацкий заявляет, что законопроектов для введения таких изменений, скорее всего, нет.

‒ Чтобы дать взвешенную оценку той или иной инициативе, следует ее изучить. Пока нам неизвестно о существовании подобных законопроектов, известно лишь об отмене так называемых “кредитных штрафных баллов”, которые были отменены перед запуском в работу систем автофиксации нарушений, но там логика была другая — для привыкания водителей к такому нововведению каждый из них получал ежегодно определенное количество баллов, которых хватало на три нарушения. После тестирования и привыкания водителей к “письмам счастья” баллы должны быть отменены, но это произошло раньше, ‒ заявил эксперт.

Станислав добавил, что система штрафов и баллов активно работает в ряде стран Европы, но пока нельзя составлять прогнозов, как именно в Украине реализуют эти изменения без законопроекта.

Камеры для автофиксации нарушений ПДД

Еще одно изменение, которое так и не удалось реализовать в 2022 году, это расширение возможностей работы камер для автофиксации нарушений ПДД. В прошлом году до 24 февраля было около 270 камер по всей Украине, и к концу года планировалось установить еще 210, а в 2023 году ‒ еще 100. По заявлениям Алексея Белошицкого, всего должно быть 580 камер.

Помимо увеличения количества, датчики хотели научить фиксировать не только превышение скорости, но и проезд на красный и езду по полосе для общественного транспорта.

Однако, в условиях войны систему пришлось отключить. Камеры и фиксацию нарушений снова вернули к жизни уже в конце весны 2022 года. Из более чем 300 камер безопасно работали только 128 датчиков, и далеко не во всех областях.

Впрочем, даже в условиях войны государство улучшает качество предоставления услуг для водителей. К примеру, появится растаможка авто в Дія, как и возможность перерегистрировать транспорт онлайн.