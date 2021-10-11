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Воднева Toyota Mirai 2021 встановила світовий рекорд за дальністю ходу: 1 360 км без дозаправляння

11 Жовтня 2021, 19:02 Микола Олефіренко
Toyota Mirai

Водневий автомобіль Toyota Mirai 2021 офіційно встановив світовий рекорд Гіннеса за пройдену дистанцію серед всіх електрокарів на водні без дозаправляння.

Екологічно чистий транспорт подолав дистанцію в 1 360 км під час кругосвітньої подорожі по Південній Каліфорнії 23 і 24 серпня 2021 року. За всю поїздку автомобіль спожив 5,65 кг водню, викидаючи в повітря тільки водяну пару.

Toyota Mirai

– За встановленням офіційного рекорду ретельно стежили експерти, дотримуючись строгих правил і процедур документування. Бак автомобіля не відкривали до самого кінця поїздки, – заявили представники Книги рекордів Гіннеса.

Toyota Mirai 2021 побив попередній рекорд в 1003 км, встановлений в травні 2021 р.

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За кермом водневого транспорту був досвідчений водій, який зумів знизити витрату палива за допомогою техніки гіпермілінгу. Це набір правил, який дозволить істотно збільшити дальність ходу авто без дозаправляння.

Встановити рекорд також допомогли й погодні умови – Toyota Mirai витратив менше водню завдяки температурі, яка трималася під час поїздки в районі 20-30°.

Раніше британські експерти з’ясували, які виробники авто брешуть про витрату палива своїх моделей. Як виявилося, Ford Ranger споживає на 18,6% менше палива, ніж заявляв виробник. Але є і ті, хто сильно применшує витрату — престижний BMW 420d споживає на 26,4% більше заявленого палива.

Джерело
InsideEVs
Теги
Toyota , Книга рекордів Гіннеса
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