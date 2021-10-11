Водородный автомобиль Toyota Mirai 2021 года официально установил мировой рекорд Гиннеса по пройденной дистанции среди всех электрокаров на водороде без дозаправки.

Экологически чистый транспорт преодолел дистанцию в 1 360 км во время кругосветного путешествия по Южной Калифорнии 23 и 24 августа 2021 года. За всю поездку автомобиль потребил 5,65 кг водорода, выбрасывая в воздух только водяной пар.

— За установлением официального рекорда тщательно следили эксперты, соблюдая строгие правила и процедуры документирования. Бак автомобиля не вскрывали до самого конца поездки, — заявили представители Книги рекордов Гиннеса.

Toyota Mirai 2021 побил предыдущий рекорд в 1003 км, установленный в мае 2021 г.

За рулем водородного транспорта был опытный водитель, который сумел снизить расход топлива с помощью техники гипермилинг. Это набор правил, который позволит существенно увеличить дальность хода авто без дозаправки.

Установить рекорд также помогли и погодные условия — Toyota Mirai израсходовал меньше водорода благодаря температуре, которая держалась во время поездки в районе 20-30°.

Ранее британские эксперты выяснили, какие производители авто врут о расходе топлива своих моделей. Как оказалось, Ford Ranger потребляет на 18,6% меньше топлива, чем заявлял производитель. Но есть и те, кто сильно преуменьшает расход — престижный BMW 420d потребляет на 26,4% больше заявленного топлива.