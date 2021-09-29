За останні кілька років автомобілі в Україні стали доступнішими — тепер для купівлі транспорту не потрібно витрачати купу грошей.

Факти ICTV склали рейтинг найкращих автомобілів для початківців водіїв, які сідають за кермо в юному віці.

Звичайно, найкращий автомобіль для новачків — це компактний міський хетчбек за низькою ціною.

1. Volkswagen Polo

Це просто ідеальний перший автомобіль. Polo не може похвалитися високою швидкістю, але сучасні моделі оснащені технологіями для допомоги під час водіння, а також передовими системами безпеки.

Базова версія сучасної моделі оснащена 1,0-літровим двигуном потужністю 90 к.с. Звичайно, для гонок вона не годиться, але дістатися з одного кінця міста в інший можна з комфортом. Багажник для компактного авто величезний — його обсяг досягає 351 л – можна покласти всі речі та відправитися у відпустку.

2. Seat Ibiza

Seat знаходиться під крилом корпорації Volkswagen, але за безпекою він поступається Polo. Нові моделі також можуть похвалитися передовими технологіями — функція виявлення пішоходів з автоматичним гальмуванням, адаптивний круїз-контроль і бездротова зарядка смартфонів і інших гаджетів. Базова модель має підтримку Android Auto та Apple CarPlay.

Ibiza має просто гігантський багажник об’ємом в 355 л. Нові моделі також мають збільшений простір для ніг і голови, якщо порівнювати з попередниками.

3. Ford Fiesta

Ford Fiesta – один з кращих автомобілів для новачка. Як і Seat, компактний автомобіль оснащений системою виявлення пішоходів, яка спрацьовує навіть у нічний час. Початківцям водіям технологія точно стане в пригоді.

Новенькі Fiesta оснащені якісною аудіосистемою B&O Play – по всьому салону встановлено 8 динаміків. Це просто знахідка для тих, хто любить слухати музику на повну гучність.

Модельний ряд 2021 року пропонує на вибір і гібридні модифікації, які відмінно підійдуть для їзди в межах міста.

4. Citroen C1

Його компактність і сучасний дизайн сподобається багатьом водіям. Французький автомобіль доступний в Україні та з механічною коробкою передач. Модель 2014 року може похвалитися об’ємом двигуна в 82 к.с.

5. Kia Picanto

Автомобіль корейського виробництва виглядає неповторно — строгі лінії та оптика надають йому спортивного вигляду. Сучасні моделі оснащуються двигунами об’ємом 1.0 і 1.2 літра, а на вибір дається як механіка, так і автомат.

Нагадаємо, що в Німеччині власникам великих авто збільшили вартість паркування. Тепер власникам позашляховиків доведеться платити €180 на рік за стоянку в місті Тюбінген. Водії авто до 1,8 т. будуть і далі платити по €30 на рік. Мер Борис Палмер запропонував ще більшу плату за великовантажні автомобілі – €360, але муніципальна рада не була зацікавленою в підвищенні ціни в 12 разів.