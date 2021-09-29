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Які автомобілі підійдуть для новачка-водія: найкращі моделі

29 Вересня 2021, 14:31 Микола Олефіренко
Які автомобілі підійдуть для новачка-водія: найкращі моделі
Джерело: Volkswagen, Ford, Seat, Citroen, Kia

За останні кілька років автомобілі в Україні стали доступнішими — тепер для купівлі транспорту не потрібно витрачати купу грошей.

Факти ICTV склали рейтинг найкращих автомобілів для початківців водіїв, які сідають за кермо в юному віці.

Звичайно, найкращий автомобіль для новачків — це компактний міський хетчбек за низькою ціною.

1. Volkswagen Polo

Polo

Це просто ідеальний перший автомобіль. Polo не може похвалитися високою швидкістю, але сучасні моделі оснащені технологіями для допомоги під час водіння, а також передовими системами безпеки.

Базова версія сучасної моделі оснащена 1,0-літровим двигуном потужністю 90 к.с. Звичайно, для гонок вона не годиться, але дістатися з одного кінця міста в інший можна з комфортом. Багажник для компактного авто величезний — його обсяг досягає 351 л – можна покласти всі речі та відправитися у відпустку.

2. Seat Ibiza

Seat Ibiza

Seat знаходиться під крилом корпорації Volkswagen, але за безпекою він поступається Polo. Нові моделі також можуть похвалитися передовими технологіями — функція виявлення пішоходів з автоматичним гальмуванням, адаптивний круїз-контроль і бездротова зарядка смартфонів і інших гаджетів. Базова модель має підтримку Android Auto та Apple CarPlay.

Ibiza має просто гігантський багажник об’ємом в 355 л. Нові моделі також мають збільшений простір для ніг і голови, якщо порівнювати з попередниками.

3. Ford Fiesta

Ford Fiesta 2021

Ford Fiesta – один з кращих автомобілів для новачка. Як і Seat, компактний автомобіль оснащений системою виявлення пішоходів, яка спрацьовує навіть у нічний час. Початківцям водіям технологія точно стане в пригоді.

Новенькі Fiesta оснащені якісною аудіосистемою B&O Play – по всьому салону встановлено 8 динаміків. Це просто знахідка для тих, хто любить слухати музику на повну гучність.

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Модельний ряд 2021 року пропонує на вибір і гібридні модифікації, які відмінно підійдуть для їзди в межах міста.

4. Citroen C1

Citroen C1

Його компактність і сучасний дизайн сподобається багатьом водіям. Французький автомобіль доступний в Україні та з механічною коробкою передач. Модель 2014 року може похвалитися об’ємом двигуна в 82 к.с.

5. Kia Picanto

Kia Picanto

Автомобіль корейського виробництва виглядає неповторно — строгі лінії та оптика надають йому спортивного вигляду. Сучасні моделі оснащуються двигунами об’ємом 1.0 і 1.2 літра, а на вибір дається як механіка, так і автомат.

Нагадаємо, що в Німеччині власникам великих авто збільшили вартість паркування. Тепер власникам позашляховиків доведеться платити €180 на рік за стоянку в місті Тюбінген. Водії авто до 1,8 т. будуть і далі платити по €30 на рік. Мер Борис Палмер запропонував ще більшу плату за великовантажні автомобілі – €360, але муніципальна рада не була зацікавленою в підвищенні ціни в 12 разів.

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