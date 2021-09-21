Британські експерти з WhatCar з’ясували, які виробники авто брешуть про витрату палива своїх моделей.

Ентузіастам вдалося провести лабораторні дослідження — точність показників була на найвищому рівні. Правда, автолюбителі не повідомили про кількість транспорту, який брав участь в експерименті. Однак вони назвали найкращі й найгірші моделі, які все ще активно продаються на ринку.

На першому місці розташувалася дизельна версія Ford Ranger – він споживає на 18,6% менше палива, ніж заявляв виробник. На другому місці — гібридна версія Honda CR-V. Японський автомобіль споживає на 12,3% менше заявленого бензину. Компактний Volkswagen Up закриває трійку лідерів — його реальна витрата виявилася на 10,1% меншою за заявлену.

Популярні в Україні Dacia/Renault Duster також споживають на 10,1% менше палива. Заряджена Honda Civic Type R може похвалитися показником несподіваної економії в 9,2%.

Деякі виробники намагаються збільшити продажі авто коштом зниження показників “ненажерливості”. Престижний BMW 420d споживає на 26,4% більше заявленого палива. Suzuki Swace також потрапив до списку аутсайдерів з показником у 21,6%. Компактний і міський Ford Fiesta розчарував експертів — автомобіль споживає на 20% більше бензину.

Міський гібрид Renault Clio e-tech теж не може порадувати екологічністю — він витрачає на 19,6% більше палива. Легендарна Audi A3 Sedan замикає список — седан споживає на 16% більше бензину.