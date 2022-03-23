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Водителям легковых авто разрешили управлять грузовиками во время войны

23 марта 2022, 13:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Грузовик
Источник: Depositphotos

Водители с правами категории B могут управлять грузовиками на период военного времени. Так, на это повлияли изменения Кабинета министров Украины в постановлении № 184 от 3 марта 2022 года.

Украинцы с категорией B могут управлять транспортом класса C и C1. C1 — это разрешение на управление транспортным средством с полной массой от 3,5 до 7,5 т. Категория С — управление грузовиками с массой более 7,5 т.

Изменения действуют в период военного времени.

Напомним, что в Украине возобновили свою работу сервисные центры МВД. И хотя список доступных услуг ограниченный, водители могут: заменить водительское удостоверение в случае привлечения к обороне, сдать экзамен на получения категории C и CE, зарегистрировать новый транспорт и получить дубликат документов на автомобиль.

Также на территории нашей страны вновь ввели в оборот топлива стандартов Евро3 и Евро4, от которого наше правительство ранее уже отказалось. Известно, что эти изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения.

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Теги
Війна в Україні , Военное положение , Водійські права , Удостоверение водителя
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