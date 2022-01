Юний хакер із Німеччини зламав понад 20 автомобілів Tesla у різних країнах. У цьому йому допомогли сторонні послуги, які встановлювали власники авто.

19-річний Девід Коломбо запевняє, що може повністю контролювати автомобілі на відстані. Весь секрет в інфраструктурі Tesla, яка не захищена належним чином.

Наразі у хлопця на рахунку 25 зламаних електрокарів Tesla у 13 країнах світу.

Nevertheless I now can remotely run commands on 25+ Tesla‘s in 13 countries without the owners knowledge.

Regarding what I‘m able to do with these Tesla‘s now.

This includes disabling Sentry Mode, opening the doors/windows and even starting Keyless Driving.

— David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022