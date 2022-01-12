Юний хакер із Німеччини зламав понад 20 автомобілів Tesla у різних країнах. У цьому йому допомогли сторонні послуги, які встановлювали власники авто.

19-річний Девід Коломбо запевняє, що може повністю контролювати автомобілі на відстані. Весь секрет в інфраструктурі Tesla, яка не захищена належним чином.

Наразі у хлопця на рахунку 25 зламаних електрокарів Tesla у 13 країнах світу.

Nevertheless I now can remotely run commands on 25+ Tesla‘s in 13 countries without the owners knowledge. Regarding what I‘m able to do with these Tesla‘s now.

This includes disabling Sentry Mode, opening the doors/windows and even starting Keyless Driving. [2/X] — David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022

Маючи доступ до цих автомобілів, Коломбо каже, що може відключити захисну систему Sentry, відчинити двері, відкрити вікна та завести машину за допомогою дистанційного керування без ключа. Причому про зміни власник не дізнається.

Він також може бачити точне розташування автомобіля. Девід заявив, що не збирається використовувати свої нові здібності на зло, а натомість хоче зв’язатися з власниками, щоб вони знали, як краще захистити свої облікові записи.

Наразі він спілкується зі співробітниками Tesla, щоб повідомити постраждалих власників. Одна з очевидних порад для всіх власників електрокарів — використання багатофакторної автентифікації. Додатковий захист за допомогою смартфона або програми помітно ускладнить завдання викрадачів.

У автомобілях Tesla вже є такий захист — його зробили доступним для користувачів у 2021 році.

У 2021 році автомобілі компанії Ілона Маска користувалися популярністю. За минулий рік Tesla продала майже мільйон електрокарів. Це на 87% більше, ніж у 2020 році.