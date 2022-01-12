Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Авто

19-річний хакер зламав захист Tesla: керує авто у 13 країнах

12 Січня 2022, 10:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Unsplash

Юний хакер із Німеччини зламав понад 20 автомобілів Tesla у різних країнах. У цьому йому допомогли сторонні послуги, які встановлювали власники авто.

19-річний Девід Коломбо запевняє, що може повністю контролювати автомобілі на відстані. Весь секрет в інфраструктурі Tesla, яка не захищена належним чином.

Наразі у хлопця на рахунку 25 зламаних електрокарів Tesla у 13 країнах світу.

Маючи доступ до цих автомобілів, Коломбо каже, що може відключити захисну систему Sentry, відчинити двері, відкрити вікна та завести машину за допомогою дистанційного керування без ключа. Причому про зміни власник не дізнається.

Він також може бачити точне розташування автомобіля. Девід заявив, що не збирається використовувати свої нові здібності на зло, а натомість хоче зв’язатися з власниками, щоб вони знали, як краще захистити свої облікові записи.

Читайте також:
Tesla CybertruckTesla приховала інформацію про виробництво пікапа Cybertruck: без порожніх обіцянок

Наразі він спілкується зі співробітниками Tesla, щоб повідомити постраждалих власників. Одна з очевидних порад для всіх власників електрокарів — використання багатофакторної автентифікації. Додатковий захист за допомогою смартфона або програми помітно ускладнить завдання викрадачів.

У автомобілях Tesla вже є такий захист — його зробили доступним для користувачів у 2021 році.

У 2021 році автомобілі компанії Ілона Маска користувалися популярністю. За минулий рік Tesla продала майже мільйон електрокарів. Це на 87% більше, ніж у 2020 році.

Теги
Tesla , Ілон Маск , Хакери
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка