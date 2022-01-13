В Україні хочуть полегшити процес покупки електрокарів. Так, з 2022 року держава компенсуватиме відсотки з лізингу екологічно чистих авто.

На цьому наголосив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма в одному з останніх інтерв’ю. На думку Ростислава, це дозволить стимулювати “зелену” трансформацію у країні.

Шурма вказав на статистику Німеччини, де покупка 70% авто – це лізинг за низькими відсотковими ставками – від 0,5 до 1,5%. Водночас в Україні водії платять за ставкою 12-17%.

Вже у другому кварталі цього року держава знизить відсотки для тих, хто зупинить свій вибір на електрокарах. Поки що програма триватиме два роки, і згодом може поширитися на виробників, які почнуть збирати екологічно чисті авто в Україні.

Нагадаємо, що у 2021 році українці придбали рекордну кількість електрокарів. Усього було зареєстровано 8 641 транспортний засіб. Статистика показала, що це на 18,9% більше, ніж у 2020 році. Так, найпопулярнішим електрокаром виявився Nissan Leaf – їх можна часто побачити як таксі, а їхня ціна та економія на бензині підкуповує багатьох українців.

Також популярністю користуються і автомобілі Ілона Маска – Tesla Model 3 зареєстрували в Україні 827 разів.