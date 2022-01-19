Жители Аляски и Канады обнаружили серьезный недостаток автомобилей Tesla — электрокары не могут нагреться из-за плохой работы тепловых насосов.

Глава компании Илон Маск уже отреагировал на недовольства клиентов — он признал проблему, и заявил, что инженеры уже занимаются исправлением. В ближайшее время электрокары получат программное обновление — его внедрение для Tesla является приоритетным заданием.

Fixing this is a high priority — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022

Известно, что проблема коснулась автомобилей Model 3 и Model Y. Так, зачастую жители холодных регионов столкнулись с сообщениями от своих электрокаров о выходе из строя климат-контроля, после чего салон полностью замерзал.

В Tesla уже назвали причину проблемы — всему виной обновление ПО, поскольку прошлой зимой похожих жалоб от пользователей не поступало.

Власти Канады активно изучают ситуацию на возможность возникновения опасных ситуаций — водители Tesla могут оказаться в отдаленных местах без возможности согреться.

Так, проблема может коснуться и украинцев — в 2021 году наши водители купили 827 авто Tesla Model 3 и 179 единиц Tesla Model Y. Так, рынок электрокаров в Украине продолжает расти — на 18,9% больше, чем в 2020 году. Также в 2022 году могут появиться субсидии на покупку электрокаров — государство будет компенсировать проценты по лизингу.