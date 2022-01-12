Власники авто на європейській реєстрації зіткнулися з новими проблемами. Так, деяких водіїв євроблях можуть штрафувати двічі — поліція та митна служба.

Про таку ситуацію розповіли в Авто Євро Сила.

– У Львові власнику євробляхи спочатку поліція виписала постанову на 8 500 грн за ст. 121 ч. 8, а вже після цього надіслали листа від митниці з повідомленням, що згідно з інформацією патрульної поліції, здійснюється перевірка законності використання транспортного засобу з іноземною реєстрацією, та вирішується питання складання протоколу про порушення митних правил за ознаками ст. 469 ч. 4, – повідомляється у публікації.

В організації наголосили, що це класичний приклад розвитку подій, коли власника євробляхи штрафують за порушення законів. Так зазвичай взаємодіють поліція та митна служба, не маючи єдиної бази.

В організації поділилися статистикою щодо кількості ухвал на штрафи, які виписала Державна фіскальна служба України — майже 12 тис. документів.

В Авто Євро Сила попередили водіїв авто з іноземною реєстрацією — у жодному разі не варто ігнорувати чи викидати листи з митниці. Необхідно з’явитися у вказаний час і отримати постанову, яку потім оскаржити в суді.

Крім штрафів, водії євроблях також можуть позбутися прав. Якщо власника авто двічі штрафують за їзду на авто з іноземною реєстрацією, можуть конфіскувати посвідчення на 1 рік.