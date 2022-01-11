У 2021 році українці зареєстрували рекордну кількість вживаних авто. Так, за 12 місяців українці придбали 517,4 тис. легкових авто з пробігом — це на 46% більше, ніж у 2020 році.

Навіть в останній місяць минулого року уживаний транспорт придбали 47,3 тис. українців. Це на 18% більше, ніж рік тому. Для порівняння, ринок нових авто в Україні за грудень зупинився на позначці 10,5 тис. продажів.

Статистика показала, що 83 зі 100 легкових автомобілів, що минули торік свою першу реєстрацію в Україні, були розмитнені машини з пробігом.

Як і очікувалося, найчастіше купували транспорт марки Volkswagen. Модель Passat лідирувала протягом майже всього 2021 року. Німецькі авто цього бренду в Україні поповнились на 90,2 тис.

Друге місце за американськими Ford – 45 тис. вживаних авто. Замикають трійку лідерів доступні французькі Renault – вони не сильно відстали з результатом 42,9 тис. автомобілів.

Четверте місце за чеськими Skoda: їх надійність та простота підкупили українців – 38,4 тис. придбань. На п’ятому місці — німецькі Opel з позначкою 33,1 тис. реєстрацій.

Також експерти з’ясували, що українці почали відмовлятись від авто на дизелі. Так, якщо у листопаді їхня частка становила 47%, то в грудні вона знизилася до 37%.